Байден разом із союзниками обговорив підтримку України, - Білий дім

Президент Джо Байден сьогодні, 3 жовтня, провів нараду щодо підтримки України з партнерами та союзниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Білого дому, яку приводить CNN , та заяву канцелярії президента Польщі Анджея Дуди .

"Сьогодні вранці президент Байден провів нараду із союзниками та партнерами, щоб скоординувати нашу постійну підтримку України", - ідеться в заяві.

Зазначається, що це сталося за кілька днів після того, як Конгрес США ухвалив тимчасовий законопроєкт про державні витрати, який, зокрема, не включав допомогу Україні.

На нараді були присутні:

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо;

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн;

Президент Європейської ради Шарль Мішель;

Канцлер Німеччини Олаф Шольц;

Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні;

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда;

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг;

Президент Польщі Анджей Дуда;

Президент Румунії Клаус Йоганніс;

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак;

Міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна.

Інформація від Дуди

Президент Польщі повідомив, що нещодавно завершилася годинна телефонна конференція на запрошення Джо Байдена. Він запросив на конференцію країни "Великої сімки" та лідерів ЄС, був присутній також генеральний секретар НАТО.

"Я представляв нашу частину Європи з Президентом Румунії.

Клаусом Йоганнісом", - йдеться в повідомленні.

Основною темою стала ситуація в Україні, Байден закликав продовжувати надавати допомогу країні. Дуда зазначив, що вони сповнені рішучості підтримувати Україну. Також він додав, що Польща одна з ключових країн з питань допомоги Україні.

Байден же підкреслив розумну поведінку перед обличчям провокацій, з якими ми стикаємося з боку Білорусі. Він додав, що в таких ситуаціях Польща можемо бути впевнені в підтримці НАТО.

Ситуація з допомогою США Україні

Проблема з подальшою допомогою США Україні виникла після того, як ультраправі республіканці почали блокувати прийняття бюджетних законопроектів на наступний фінансовий рік, вимагаючи урізати, на їхню думку, зайві витрати. Дійшло до того, що уряду США загрожував так званий "шатдаун" - припинення роботи. Зокрема, вони виступали проти додаткової допомоги Україні.

На щастя, увечері 30 вересня Палата представників схвалила тимчасове фінансування уряду, щоб уникнути "шатдауну", який мав відбутися вже 1 жовтня. Докладніше про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.