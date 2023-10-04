Зеленский посетил передовую, а Финляндия готовит пакет помощи Украине: новости за 3 октября

Вчера, 3 октября 2023 года, президент Владимир Зеленский посетил передовую на Купянском направлении. А глава МИД Финляндии объявила о подготовке нового пакета военной помощи для ВСУ.

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Во время поездки на фронт Зеленский осмотрел участвовавшие в боях танки Leopard 2 и БМП CV-90.

Во время своей поездки на передовую президент Украины Владимир Зеленский осмотрел танки Leopard 2 и боевые машины пехоты CV-90, участвовавшие в боях на Купянском направлении.

Сообщается, что Зеленский посетил танковое подразделение 21-й ОМБр, где осмотрел технику, переданную украинской армии западными партнерами. В частности, речь идет о танках Leopard-2 и боевых машинах пехоты CV-90, которые использовались в боях на Купянском направлении.

Он также пообщался с экипажами танков и БМП. Кроме того, президент заслушал доклад командующего оперативно-тактической группировки "Лиман" Александра Грузевича об оперативной ситуации в зоне ответственности. Он заслушал доклады комбригов об оперативной ситуации на поле боя, ходе наступательных и оборонительных действий их подразделений.

Финляндия готовит для Украины новый оборонный пакет помощи

Правительство Финляндии готовит очередной пакет оборонной помощи для Украины, который станет уже 19-м.

Министр иностранных дел страны Элина Валтонен отметила, что общая помощь Хельсинки украинской стороне уже достигает суммы в два миллиарда евро.

"Наш следующий пакет оборонной техники находится на стадии подготовки", - сказала глава МИД Финляндии.

Также она назвала Украину "нашим крупнейшим партнером по развитию". Валтонен добавила, что поддержка Украины со стороны Финляндии и Европейского союза будет продолжаться "столько, сколько нужно". В новый оборонный пакет от Финляндии, как уточняется, войдет помощь на сумму 94 миллиона евро.

"Свобода победит. Большое спасибо, что приняли нас в Киеве, Дмитрий Кулеба", - написала она.

ЕС готовится объявить о начале переговоров по вступлению Украины: Politico узнало сроки

Европейский союз, вероятно, уже к декабрю этого года объявит о начале переговоров по членству Украины.

Как пишет издание, по словам неназванного дипломата, Еврокомиссия после оценки прогресса Украины сделает заявление, "после которого государствам-членам ЕС будет очень трудно отказать в начале переговоров о членстве с нашей страной".

"Политический толчок вокруг этого будет слишком большим, чтобы отдельные страны-члены могли устоять. Рабочее предположение заключается в том, что до декабря Европейский совет примет решение об открытии переговоров", - добавил дипломат.

Другой источник издания рассказал, что сейчас цель состоит в том, чтобы в декабре согласовать начало переговоров на политическом уровне, добавив, что фактически переговоры могут начаться до начала 2024 года.

Третий дипломат заявил журналистам, что в декабре лидеры "направят позитивный сигнал" о будущем членстве Украины. Он также уточнил, что прогресс нашей страны в реформах обнадеживает, и проблематичным в краткосрочной перспективе может быть только вопрос нацменьшинств.

Украина подготовила план действий на случай блекаутов, - МВД

Опираясь на опыт прошлого года, Украина уже подготовила план действий на случай длительных отключений электроэнергии.

"Провели сегодня первое заседание Координационного штаба по оперативному реагированию и обеспечению нормальных условий жизнедеятельности населения во время возможных отключений электроэнергии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что главной целью является своевременное реагирование на все чрезвычайные ситуации, которые будут происходить в стране. В Ситуационном центре МВД работают аналитики, которые просчитывают возможные угрозы и сценарии реагирования.

Украина уже имеет план на случай блэкаутов

"Мы заходим в сложный осенне-зимний период, к которому должны быть готовы на всех направлениях. Опираясь на прошлогодний опыт, мы уже подготовили план действий в случае длительных отключений электроэнергии", - добавил глава МВД Украины Игорь Клименко.

Также он пояснил, что речь идет об усилении патрулирования групп полиции, обеспечение генераторами медицинских учреждений и объектов критической инфраструктуры, функционирование "пунктов несокрушимости" и это далеко не исчерпывающий перечень мероприятий.

Байден вместе с союзниками обсудил поддержку Украины, - Белый дом

Президент Джо Байден вчера, 3 октября, провел совещание по поддержке Украины с партнерами и союзниками.

Отмечается, что это произошло через несколько дней после того, как Конгресс США принял временный законопроект о государственных расходах, который, в частности, не включал помощь Украине.

На совещании присутствовали:

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо;

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен;

Президент Европейского совета Шарль Мишель;

Канцлер Германии Олаф Шольц;

Премьер-министр Италии Джорджия Мэлони;

Премьер-министр Японии Фумио Кисида;

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг;

Президент Польши Анджей Дуда;

Президент Румынии Клаус Иоганнис;

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак;

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна.

Литва открыла коридор для транзита украинского зерна в порты Балтии

Литва согласовала и открыла коридор для транзита украинского зерна в порты Балтии. Это позволит увеличить его поставки в Африку.

"Россия уничтожает продовольствие, Литва его доставляет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что был принят и согласован коридор для транзита зерна в порты Балтии, что позволит снять давление на границе с Украиной и увеличить поставки в Африку и другие страны.

"Сотрудничество дает результаты", - добавил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Польский концерн будет заниматься модернизацией украинских танков, - СМИ

Польский оборонный концерн Polska Grupa Zbrojeniowa планирует заниматься модернизацией и ремонтом ранее передаваемых Украине танков PT-91 и Т-72.

После визита в Польшу президента Украины Владимира Зеленского, который состоялся в апреле, оборонный концерн Polska Grupa Zbrojeniowa совместно с украинской компанией "Укроборонпром" создали технологический центр для ремонта танков Т-64 в Гливице.

Также ожидается, что завод в Гливице впоследствии будет обслуживать и модернизировать танки PT-91 и Т-72, переданные Украине.

Еще завод планирует заниматься обслуживанием танков Leopard 2A4, которые страны Запада передают Украине.

НБУ повысил официальный курс доллара впервые с июля прошлого года

Национальный банк Украины после отказа от фиксированного курса установил на 4 октября новый курс по результатам торгов на межбанковском валютном рынке.

Официальный курс гривны к доллару на 4 октября 2023 года установлен на таком уровне: 36,5901 гривен за 1 доллар (+0,0215 грн).

Таким образом, курс вырос чуть более чем на 2 копейки.

На межбанке сегодня, 3 октября, торги открылись на уровне 36,55-36,60 грн/доллар (купля-продажа), а во второй половине дня курс вырос до 36,61-36,66 грн/доллар.

На наличном рынке курс вырос на 25 копеек до 38,40 гривен за доллар.

Курс евро устанавливается НБУ в зависимости от котировок на международном рынке. По состоянию на 4 октября курс составит 38,3263 гривен за 1 евро (-0,1914 грн).

В центре Киева военный застрелил двух собратьев: что говорит полиция, все детали

В Киеве произошла стрельба во время которой военнослужащий ВСУ убил двух других военных. Злоумышленник задержан, ведется расследование.

Как рассказали изданию в правоохранительных органах мужчина расстрелял двух других военных из собственного автоматического оружия.

После чего он попытался скрыться с места происшествия с оружием, но был задержан. Правоохранители открыли уголовное производство по статье 115 (умышленное убийство). За содеянное мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Сейчас идет следствие, устанавливаются все детали и обстоятельства происшествия. Что стало причиной конфликта, которая привела к гибели военных, в правоохранительных органах пока выясняют.