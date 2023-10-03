Україна підготувала план дій на випадок блекаутів, - МВС

Спираючись на тогорічний досвід, Україна вже підготувала план дій на випадок тривалих відключень електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МВС України Ігоря Клименка .

"Провели сьогодні перше засідання Координаційного штабу з оперативного реагування та забезпечення нормальних умов життєдіяльності населення під час можливих відключень електроенергії", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що головною метою є своєчасне реагування на всі надзвичайні ситуації, що відбуватимуться в країні. У Ситуаційному центрі МВС працюють аналітики, які прораховують можливі загрози та сценарії реагування.

Україна вже має план на випадок блекаутів

"Ми заходимо у складний осінньо-зимовий період, до якого маємо бути готові на всіх напрямках. Спираючись на минулорічний досвід, ми вже підготували план дій у разі довготривалих відключень електроенергії", - додав міністр.

Також він пояснив, що мова йде про посилення патрулювання груп поліції, забезпечення генераторами медичних закладів та об’єктів критичної інфраструктури, функціонування "пунктів незламності" і це далеко не вичерпний перелік заходів.

Підготовка до зими

Аналітики та експерти вважають, що цієї зимою окупанти не зможуть залишити українців без світла. Але військові попереджають, що окупанти можуть готуватися до атак, зокрема, будуть використовувати "Шахеди".

Президент Володимир Зеленський заявляє, що усі відповідні служби уже готуються до зими, а Кабмін та області отримали кінцеві терміни підготовки.

В "Укренерго" впевнені, що Україні вистачить електроенергії взимку, але масовані обстріли росіян можуть змінити ситуацію. Тому енергетики розглядають і найгірші сценарії взимку.