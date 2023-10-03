ЄС готується оголосити про початок переговорів щодо вступу України: Politico дізналося терміни

Європейський союз, ймовірно, вже до грудня цього року оголосить про початок переговорів щодо членства України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Як пише видання, за словами неназваного дипломата, Єврокомісія після оцінки прогресу України зробить заяву, "після якої державам-членам ЄС буде дуже важко відмовити у початку переговорів щодо членства з нашою країною".

"Політичний поштовх навколо цього буде надто великим, щоб окремі країни-члени могли встояти. Робоче припущення полягає в тому, що до грудня Європейська рада ухвалить рішення про відкриття переговорів", - додав дипломат.

Інше джерело видання розповіло, що зараз мета полягає в тому, щоб у грудні погодити початок переговорів на політичному рівні, додавши, що фактично переговори можуть розпочатися до початку 2024 року.

Третій дипломат заявив журналістам, що у грудні лідери "направлять позитивний сигнал" про майбутнє членство України. Він також уточнив, що прогрес нашої країни в реформах обнадіює, і проблематичним у короткостроковій перспективі може бути лише питання нацменшин.

Вступ України до ЄС

Нагадаємо, 2022 року Україна отримала статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Після цього перед нашою країною поставили умови для того, щоб стати членом блоку.

Офіційні представники України неодноразово заявляли, що розраховують розпочати переговори про членство в ЄС до кінця 2023 року. Для цього нашій країні необхідно виконати сім рекомендацій Єврокомісії.

Як зазначав вчора, 2 жовтня, президент України Володимир Зеленський, для відкриття переговорів потрібна не лише готовність нашої країни, а й готовність ЄС.