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Зеленский в США. Первые итоги визита (обновляется)

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Вашингтон, Вторник 31 августа 2021 20:36
Зеленский в США. Первые итоги визита (обновляется) Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 31 августа, начал свой рабочий визит в Соединенные Штаты Америки. Находясь в Вашингтоне, глава государства уже провел ряд встреч и переговоров.

Первые итоги визита Зеленского в США - в материале РБК-Украина.

Энергетика

Сначала Зеленский вместе с делегацией посетили Министерство энергетики США. Там государственное предприятие "Энергоатом" и американская компания Westinghouse Electric подписали меморандум о строительстве энергоблока Хмельницкой АЭС.

Министры энергетики Украины и США также начали стратегический диалог в сфере энергетики и климата. США выразили готовность помочь Украине с улучшением корпоративного управления на энергопредприятиях.

Также состоялись переговоры Зеленского с американским министром энергетики Дженнифер Грэнхольм, в ходе которых глава государства призвал начать консультации Украина-Германия-США по сохранению транзита российского газа.

Космос

Украинский президент сегодня также встретился с директором американского космического агентства NASA Биллом Нельсоном и пригласил его в Украину. Зеленский заявил о готовности Украины сотрудничать с США в рамках проектов "Антарес" и "Артемида".

"Украина должна снова стать космическим государством", - заявил после встречи Зеленский.

Какая сегодня повестка дня

Пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров заявлял, что сегодня украинская делегация планирует провести ряд встреч с подписанием документов в:

  • Министерстве энергетики США;
  • Министерстве обороны США;
  • Государственном департаменте США;
  • Всемирном банке;
  • космическом агентстве NASA.
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Владимир Зеленский Соединенные Штаты Америки Вашингтон
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Зеленский в США. Первые итоги визита (обновляется)
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