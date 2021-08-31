Зеленський в США. Перші підсумки візиту (оновлюється)

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 31 серпня, розпочав свій робочий візит до Сполучених Штатів Америки. Перебуваючи у Вашингтоні, глава держави вже провів низку зустрічей та переговорів.

Перші підсумки візиту Зеленського до США - в матеріалі РБК-Україна .

Енергетика

Спочатку Зеленський разом з делегацією відвідали Міністерство енергетики США. Там державне підприємство "Енергоатом" та американська компанія Westinghouse Electric підписали меморандум про будівництво енергоблоку Хмельницької АЕС.

Міністри енергетики України та США також започаткували стратегічний діалог у сфері енергетики й клімату. США висловили готовність допомогти Україні з покращенням корпоративного управління на енергопідприємствах.

Також відбулися переговори Зеленського з американським міністром енергетики Дженніфер Гренхольм, в ході яких глава держави закликав започаткувати консультації Україна-Німеччина-США щодо збереження транзиту російського газу.

Космос

Український президент сьогодні також зустрівся з директором американського космічного агентства NASA Біллом Нельсоном та запросив його в Україну. Зеленський заявив про готовність України співпрацювати з США в рамках проектів "Антарес" та "Артеміда".

"Україна має знову стати космічною державою", - заявив після зустрічі Зеленський.

Який сьогодні порядок денний

Прес-секретар українського президента Сергій Никифоров заявляв, що сьогодні українська делегація планує провести низку зустрічей з підписанням документів у: