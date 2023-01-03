Зеленський розповів про плани РФ, а Генштаб підтвердив удар по Макіївці: новини за 2 січня

Президент України Володимир Зеленський розповів, що Росія планує тривалу атаку "Шахедами" по Україні. Крім цього, Генштаб підтвердив, що ЗСУ вдарили по російських окупантах у Макіївці.

Більш детально про те, що сталося у понеділок, 2 січня, - у матеріалі РБК-Україна .

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Зеленський попередив українців: Росія планує тривалу атаку "Шахедами"

Російські окупанти хочуть знову вдарити іранськими дронами-камікадзе Shahed по Україні. Вони планують тривалу атаку, заявив президент Володимир Зеленський.

"Найближчим часом ця кількість (збитих дронів - ред.) може зрости, тому що в ці тижні ночі можуть бути досить неспокійними. У нас є інформація, що Росія планує тривалу атаку "Шахедами", - наголосив Зеленський.

Генштаб підтвердив удар по російських окупантах у Макіївці

Українські військові 31 грудня 2022 року завдали удару по району зосередження окупантів у Макіївці (Донецька область).

Там було пошкоджено та знищено ворожу техніку. Втрати росіян досі уточнюються.

Спрацювали на відмінно. ППО збило 100% "Шахедів", які росіяни випустили по Україні, - Ігнат

Українські сили та засоби протиповітряної оборони знищили 100% ворожих безпілотників , які російські окупанти запустили по території нашої країни вночі 2 січня, розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Усього було знищено 39 дронів-камікадзе росіян.

Україна очікує на перший транш від ЄС уже в січні, - Зеленський

Україна очікує вже цього місяця отримати перший транш від Європейського Союзу з макрофінансової допомоги у 18 млрд євро, заявив президент Володимир Зеленський.

"Чекаємо на перший транш макрофіну вже в січні, першу партію енергозберігаючих ламп, шкільних автобусів, генераторів і модульних будинків", - розповів він за підсумками розмови з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн.

Україна може звільнити Крим до осені Генерал Ходжес сказав, що для цього потрібно

Україна звільнить тимчасово окупований Крим до кінця серпня, якщо західні партнери продовжать надавати їй допомогу та збережуть санкції проти Росії, зазначив колишній командувач військ США в Європі, генерал у відставці Бен Ходжес.

"Україна звільнить Крим до кінця серпня, якщо ми продовжимо надавати те, що обіцяли, і якщо ми збережемо санкції", - заявив він.

Далі й більше. Буданов анонсував нові удари по території РФ

У новому році удари по військових об'єктах на території Росії продовжаться, також вони наноситимуться далі вглиб території країни, заявив начальник ГУР МО Кирило Буданов.