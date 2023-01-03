Зеленский рассказал о планах РФ, а Генштаб подтвердил удар по Макеевке: новости за 2 января

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Россия планирует длительную атаку "Шахедами" по Украине. Кроме этого, Генштаб подтвердил, что ВСУ ударили по российским оккупантам в Макеевке.

Более детально о том, что произошло в понедельник, 2 января, - в материале РБК-Украина .

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Зеленский предупредил украинцев: Россия планирует длительную атаку "Шахедами"

Российские оккупанты хотят снова ударить иранскими дронами-камикадзе Shahed по Украине. Они планируют длительную атаку, заявил президент Владимир Зеленский.

"В ближайшее время это количество (сбитых дронов - ред.) может вырасти, потому что в эти недели ночи могут быть довольно неспокойными. У нас есть информация, что Россия планирует длительную атаку "Шахедами", - подчеркнул Зеленский.

Генштаб подтвердил удар по российским оккупантам в Макеевке

Украинские военные 31 декабря 2022 года нанесли удар по району сосредоточения оккупантов в Макеевке (Донецкая область).

Там была повреждена и уничтожена вражеская техника. Потери россиян все еще уточняются.

Сработали на отлично. ПВО сбило 100% "Шахедов", которые россияне выпустили по Украине, - Игнат

Украинские силы и средства противовоздушной обороны уничтожили 100% вражеских беспилотников, которые российские оккупанты запустили по территории нашей страны ночью 2 января, рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Всего было уничтожено 39 дронов-камикадзе, которые россияне запустили по Украине.

Украина ожидает первого транша от ЕС уже в январе, - Зеленский

Украина ожидает уже в этом месяце получить первый транш от Европейского Союза с макрофинансовой помощи в 18 млрд евро, заявил президент Владимир Зеленский.

"Ждем первого транша макрофина уже в январе, первой партии энергосберегающих ламп, школьных автобусов, генераторов и модульных домов", - рассказал он по итогам разговора с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Украина может освободить Крым до осени. Генерал Ходжес сказал, что для этого нужно

Украина освободит временно оккупированный Крым до конца августа, если западные партнеры продолжат оказывать ей помощь и сохранят санкции против России, отметил бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес.

"Украина освободит Крым до конца августа, если мы продолжим предоставлять то, что обещали, и если мы сохраним санкции", - заявил он.

Дальше и больше. Буданов анонсировал новые удары по территории РФ

В новом году удары по военным объектам на территории России продолжатся, также они будут наноситься дальше вглубь территории страны, заявил начальник ГУР МО Кирилл Буданов.