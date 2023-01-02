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Далі й більше. Буданов анонсував нові удари по території РФ

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Понеділок 02 січня 2023 19:44
Далі й більше. Буданов анонсував нові удари по території РФ Фото: начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

У новому році удари по військових об'єктах на території Росії продовжаться, також вони завдаватимуться далі вглиб території країни.

Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.

Крім того, підтвердити причетність України до атак російських авіабаз, голова ГУР МО України відмовився, але пообіцяв, що розповість про це після закінчення війни.

На запитання щодо ударів по Криму він відповів: "Крим - це територія України, тому ми можемо застосовувати будь-яку зброю".

Раніше Буданов заявив, що наступний рік може стати для України переможним . При цьому хороших новин слід очікувати у другій половині 2023-го.

Нагадаємо, Кирило Буданов наголосив, що у березні Росія може відчути дефіцит артилерійських боєприпасів, оскільки ворог уже втричі скоротив використання снарядів.

Глава ГУР також заявив, що у російських запасах залишилося 150 ракет, а РФ здатна виготовити до 50 ракет за два місяці.

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