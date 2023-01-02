Війська РФ зазнають великих втрат і намагаються просунутися на трьох напрямках, - Генштаб

Війська РФ, втрачаючи багато живої сили, продовжують зосереджуватися на веденні наступальних дій на Бахмутському та намагаються покращити тактичне становище на Куп'янському та Авдіївському напрямах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

31 грудня, в районі зосередження у населеному пункті Макіївка Донецької області, було знищено та пошкоджено до 10 одиниць ворожої військової техніки різних типів, втрати особового складу ворога уточнюються. Українська авіація протягом доби завдала 10 ударів по районах зосередження ворога та 5 – за позиціями його зенітно-ракетних комплексів.

Противник завдав ракетного та 28 авіаційних ударів. Слід зазначити, що 27 авіаційних ударів російські окупанти завдали цивільної інфраструктури, використовуючи БПЛА "Шахед-136". Всі дрони були збиті.

Раніше ми писали, що ЗСУ під Кремінною ведуть бої за ключову трасу, якою російські війська постачаються з Білгородської області Росії.

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