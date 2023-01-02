Генштаб підтвердив удар по російських окупантах у Макіївці

Українські військові 31 грудня 2022 року завдали удару по району зосередження окупантів у Макіївці (Донецька область).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

"31 грудня в районі зосередження в населеному пункті Макіївка Донецької області було знищено та пошкоджено до 10 одиниць ворожої військової техніки різних типів, втрати особового складу окупантів уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, швидше за все, йдеться про удар по мобілізованих росіянах, яких розмістили у приміщенні ПТУ №19. Сьогодні російська сторона підтвердила загибель кількох десятків військовослужбовців.

Внаслідок удару будівлю училища повністю зруйновано. Детальніше про це читайте у матеріалі "Пряме попадання і багато 200-х: що відомо про удар по окупантах у Макіївці".

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