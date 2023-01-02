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ЗСУ ведуть бої за ключову трасу в Луганській області, - британська розвідка

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Україна, Понеділок 02 січня 2023 08:37
ЗСУ ведуть бої за ключову трасу в Луганській області, - британська розвідка Фото: ЗСУ мають намір перерізати ключову трасу біля Кремінної (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Під Кремінною йдуть бої з ключову трасу, якою російські війська постачаються з Білгородської області Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, протягом останніх п'яти днів російські та українські сили вели бої за контроль над трасою Р66 на північ від міста Кремінна у Луганській області, яке утримує Росія.

За даними британської розвідки, Р66 є ключовим маршрутом постачання північної частини Донбаського фронту Росії із Білгородської області Росії.

Використання траси було порушено українською артилерією з жовтня. Але якби Україна спромоглася ліквідувати маршрут, це, швидше за все, ще більше підірвало б оборону Кремінною Росією, зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, останніми днями Росія зміцнила сектор своєї лінії фронту поблизу Кремінної у Луганській області, оскільки місто перебуває під постійним тиском з боку українських сил.

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