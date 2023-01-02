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У ГУР розповіли, як може діяти Росія на фронті у 2023 році

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Понеділок 02 січня 2023 09:20
У ГУР розповіли, як може діяти Росія на фронті у 2023 році Фото: у ГУР розповіли, як може діяти Росія на фронті у 2023 році (Getty Image)
Автор: Уляна Безпалько, Єлизавета Драбкіна

Росія не планує завершувати війну проти України та буде намагатися проводити нові наступи на фронті.

Про це представник ГУР Міноборони Андрій Черняк розповів у коментарі РБК-Україна.

"За оцінками воєнної розвідки України, росіяни наступного року й надалі будуть намагатися продовжувати ведення наступальних дій. На жодному з напрямків їм не вдалося досягнути своєї мети. Вони розуміють що програють, але завершення війни не планують", - сказав він.

За його словами, питання полягає у тому, на яких територіях росіяни планують наступати. Розвідка поки не може це спрогнозувати.

"Ми розглядаємо можливість того, що вони можуть одночасно піти з півночі або сходу. Такі дії ворога передбачаються і наші війська до цього готові", - сказав Черняк.

При цьому він підкреслив, що наразі сил та засобів в окупантів на території Білорусі немає.

Представник ГУР впевнений, що росіяни будуть намагатися втримати сухопутний коридор до Криму та захопити усю Донецьку область. При цьому, на його думку, окупантам не вдасться форсувати Дніпро, аби знову захопити Херсон.

"За оцінками воєнної розвідки України, за наступні 4-5 місяців російська армія може втратити ще до 70 тисяч людей. І до таких втрат керівництво країни-окупанта готове", - додав Черняк.

Детальніше про те, як може розвиватися війна в 2023 році, читайте в матеріалі РБК-Україна.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вважає, що битва за Бахмут визначить, як розвиватиметься війна Росії проти України у майбутньому.

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