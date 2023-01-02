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Прикордонники прийняли два жорстокі бої в районі Бахмута: у окупантів є втрати

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Бахмут, Понеділок 02 січня 2023 19:10
Прикордонники прийняли два жорстокі бої в районі Бахмута: у окупантів є втрати Ілюстративне фото: прикордонники прийняли два жорстокі бої в районі Бахмута (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 2 січня, українські прикордонники провели два жорстокі бої з російськими військовими під Бахмутом та у самому місті. У лавах ворога є втрати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу у Telegram.

За даними відомства, один бій, який пройшов у районі населеного пункту Підгородне, тривав понад чотири години - з 12:30 до 16:50. Група росіян з 30 осіб намагалася штурмувати позиції наших захисників. За попередньою інформацією, семеро ворожих солдатів убито, а ще дев'ять - поранено. При цьому в лавах ЗСУ втрат не було.

На іншій ділянці, в районі бахмутського звалища, українські прикордонники разом з бійцями ССО з 16:00 до 17:00 знищили два наглядові пункти окупантів. Внаслідок аеророзвідки ССО з'ясувалося, що п'ятьох окупантів було вбито, ще троє постраждали.

Також у ДПСУ показали відео передноворічних боїв, які вели бійці прикордонної служби на Бахмутському напрямку.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 31 грудня українські військові ліквідували понад 170 російських солдатів на Бахмутському напрямку.

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