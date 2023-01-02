Росіяни обстріляли центр Берислава з танку: п'ятеро людей зазнали поранень

Російські військові сьогодні зранку обстріляли центр Берислава. За попередніми даними, вогонь вівся з танку з лівого берега Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Ярослава Янушевича в Telegram .

"Сьогодні зранку росіяни атакували центр Берислава - обстріляли міський ринок. Імовірно, вогонь вівся з танку зі сторони тимчасово окупованої Каховки", - написав він.

Наразі відомо про п'ятьох поранених внаслідок атаки. Троє людей знаходяться у важкому стані. Їх будуть перевозити до Херсона, де лікарі нададуть постраждалим необхідну меддопомогу.

Нагадаємо, за минулу добу загарбники 71 раз обстріляли Херсонську область, загинула одна людина, ще четверо отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Як повідомлялося раніше, 13-річний хлопчик двічі потрапив під обстріл росіян у новорічну ніч, він перебуває у тяжкому стані.

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