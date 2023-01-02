Зеленський попередив українців: Росія планує тривалу атаку "Шахедами"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Він нагадав, що минуло лише два дні 2023 року, а українські сили ППО збили вже понад 80 іранських дронів, які росіяни запустили по нашій країні.

"Найближчим часом ця кількість може зрости, тому що цими тижнями ночі можуть бути досить неспокійними. У нас є інформація, що Росія планує тривалу атаку "Шахедами". Її ставка може бути на виснаження. На виснаження наших людей, ППО, нашої енергетики. Але маємо зробити - і зробимо все, - щоб і ця мета терористів провалилася, як і всі інші", - підкреслив президент.

Зеленський також подякував за успішний захист неба повітряним командуванням "Центр", "Південь" та "Схід".

"А особливо - бійців 96-ї Київської, 208-ї Херсонської та 138-ї Дніпровської зенітних ракетних бригад, 301-го Нікопольського зенітного ракетного полку Повітряних сил, а також воїнів 39-го зенітного ракетного полку Сухопутних військ. Дякую, звичайно, пілотам наших винищувачів та бійцям мобільних вогневих груп", - додав голова держави.