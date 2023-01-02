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Спрацювали на відмінно. ППО збила 100% "Шахедів", які росіяни випустили по Україні, - Ігнат

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Понеділок 02 січня 2023 09:42
Спрацювали на відмінно. ППО збила 100% "Шахедів", які росіяни випустили по Україні, - Ігнат Фото: спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (armyinform.com.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські сили та засоби протиповітряної оборони знищили 100% ворожих безпілотників, які російські окупанти запустили по території нашої країни вночі 2 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

Зазначимо, що сили ППО вночі збили 39 дронів-камікадзе Shahed, два "Орлани" та керовану авіаційну ракету Х-59, якими росіяни атакували Україну.

Ігнат зазначив, що за минулої атаки росіяни випустили по Україні більшу кількість дронів.

"Минулий раз не відрізнявся тим, що і тоді 100%, і зараз 100% БПЛА знищені у різних регіонах держави", - сказав він.

За його словами, "Шахеди", як правило, летять зі східного узбережжя Азовського моря.

При цьому він зазначив, що Україні досі не вистачає засобів ППО, аби захистити усі регіони. Ігнат підкреслив, що росіяни використовують "Шахеди", аби виснажити нашу ППО.

Додамо, що внаслідок нічних повітряних ударів загарбників по Києву було пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури. У місті ввели аварійні відключення світла.

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Спрацювали на відмінно. ППО збила 100% "Шахедів", які росіяни випустили по Україні, - Ігнат
Спрацювали на відмінно. ППО збила 100% "Шахедів", які росіяни випустили по Україні, - Ігнат
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