Зеленський про "Орєшнік": однаковий виклик і для Варшави, і для Бухаресту, і для Будапешта
Застосування балістичної ракети "Орєшнік" проти України, удар по Львівській області - це показово близько до кордонів країн Європейського Союзу. І це однаковий виклик для багатьох європейських столиць.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.
Президент зазначив, що атака російським "Орєшніком" сталася показово близько до кордонів країн Євросоюзу. З огляду на застосування балістики середньої дальності - це однаковий виклик і для Варшави, і для Бухареста, і для Будапешта, і для багатьох інших столиць.
"Всім варто розуміти однаково, і однаково серйозно: якщо росіяни навіть не намагаються придумати правдоподібну причину для використання такої зброї, то особистими звʼязками чи будь-якою риторикою від цього не закриєшся. Повинна бути система спільних дій, система спільного захисту, реально дієва", - підкреслив Зеленський.
При цьому президент додав, що питання про те, чи існує така система спільного захисту, залишається відкритим - без відповіді.
"Питання без відповіді, бо у всіх у Європі є один і той же сумнів: чи будуть захищати його столицю, якщо Путіну щось ударить у голову", - резюмував він.
Зазначимо, трохи раніше Зеленський підкреслив, що масована російська ракетно-дронова атака в ніч на 9 січня, ще й із застосуванням балістичної ракети середньої дальності - це пряма демонстрація Кремлем неповаги до Сполучених Штатів та до мирних зусиль президента США Дональда Трампа.
Теракт з "Орєшніком"
Нагадаємо, що у ніч на 9 січня Росія атакувала Львівщину балістичною ракетою середньої дальності. Припускалося, що запустили балістичну ракету середньої дальності "Орєшнік" - монітори писали, що фіксується незвичайна активність на ракетному полігоні "Капустин Яр" в Астраханській області РФ.
Вранці 9 січня окупанти підтвердили запуск балістичної ракети на Львів та згадали фейк про нібито "атаку на резиденцію" Путіна. Саме цим росіяни пояснили черговий теракт проти України. Пізніше атаку російським "Орєшніком" підтвердив президент України Володимир Зеленський.
Вдень Служба безпеки України продемонструвала уламки російської балістичної ракети, якою росіяни атакували Львівщину. Обстріл вже кваліфікували як воєнний злочин.
В ЄС, коментуючи черговий теракт Росії, зазначили, що російський диктатор Володимир Путін демонструє, що не хоче миру, а на дипломатію відповідає ракетними ударами. Пуск "Орєшніка" по Україні - це попередження для Європи та США. Цікаво, що відстежувала ворожу ракету Польща - Україна заздалегідь знала про можливий пуск та попередила партнерів.
