Зеленський про "Орєшнік": однаковий виклик і для Варшави, і для Бухаресту, і для Будапешта

Застосування балістичної ракети "Орєшнік" проти України, удар по Львівській області - це показово близько до кордонів країн Європейського Союзу. І це однаковий виклик для багатьох європейських столиць.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні .

Президент зазначив, що атака російським "Орєшніком" сталася показово близько до кордонів країн Євросоюзу. З огляду на застосування балістики середньої дальності - це однаковий виклик і для Варшави, і для Бухареста, і для Будапешта, і для багатьох інших столиць.

"Всім варто розуміти однаково, і однаково серйозно: якщо росіяни навіть не намагаються придумати правдоподібну причину для використання такої зброї, то особистими звʼязками чи будь-якою риторикою від цього не закриєшся. Повинна бути система спільних дій, система спільного захисту, реально дієва", - підкреслив Зеленський.

При цьому президент додав, що питання про те, чи існує така система спільного захисту, залишається відкритим - без відповіді.

"Питання без відповіді, бо у всіх у Європі є один і той же сумнів: чи будуть захищати його столицю, якщо Путіну щось ударить у голову", - резюмував він.