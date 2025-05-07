У РФ знову згадали про "Орєшнік". Що це за ракета і в чому її небезпека

В Росії знову згадали про ракету "Орєшнік", у пабліках пишуть нібито диктатор наказав "визначити цілі для удару по Києву". В РНБО ж вважають це невдалою спробою залякування.

Докладніше про те, що відомо про російський "Орєшнік", - у матеріалі РБК-Україна .

Що відомо про ракету "Орєшнік"

Балістична ракета середньої дальності "Орєшнік" належить до класу "земля-земля" і, за наявними даними, може бути оснащена як ядерною, так і звичайною боєголовкою.

Деталі про її технічні характеристики обмежені. Путін заявляв, що ракета здатна вражати цілі зі швидкістю 10 Махів (2,5–3 км/с). Згідно з російською класифікацією, її дальність, ймовірно, досягає 5500 км.

Проте за інформацією українських військових, досягати швидкості понад 3,5 км/с. Вона несе шість бойових блоків, кожен із яких, за повідомленнями, містить суббоєприпаси. Через такі характеристики її вважають складною мішенню для перехоплення, хоча сучасні системи ПРО призначені саме для протидії такій загрозі.

Імовірно, ракета створена на базі RS-26 "Рубєж" - зразка середньої дальності, що проходив випробування, але так і не був прийнятий на озброєння. На думку експертів, у новому проєкті могли видалити один зі ступенів прискорення RS-26, тим самим скоротивши дальність польоту.

Фото: "Орєшнік" було розроблено на базі міжконтинентальної балістики (Getty Images)

Маніпуляції в російських ЗМІ

Російські медіа подають інформацію про ракету у вигідному для себе світлі. Наприклад, заявляється, що при швидкості бойових блоків до 3,4 км/с жоден західний ЗРК не зможе перехопити ціль. Проте американська система THAAD здатна знищувати ракети, що летять зі швидкістю до 4,8 км/с.

Видання Defense Express звертає увагу, що заяви про витримку теплових навантажень у 4000°C не є сенсаційними - "це типові показники для спуску космічних апаратів".

Щодо повідомлень про неможливість перехоплення "Орєшніка" Patriot-системами, у Defense Express вважають, що це "свідомий фейк", який має на меті завадити переданню Україні більш сучасних засобів ППО.

Російські публікації також натякають, що ракета створена на основі існуючих міжконтинентальних зразків і може серійно вироблятися. У них ідеться, що п’ять таких ракет здатні забезпечити удар, порівнюваний із тактичною ядерною зброєю.

Західні джерела повідомляють, що Росія нібито може виготовляти до 300 таких ракет щороку. Однак керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко спростовує ці дані: "Виробництво технологічних ракет, таких як "Кинджал", іде на одиниці. А "Орєшнік" - це ще більш технологічний цикл, тому інформація про штампування цієї ракети є свідомим фейком".

Використання "Орєшніка" у повномасштабній війні

У листопаді минулого року Росія вперше використала ракету типу "Орєшнік" у межах повномасштабної війни, завдавши удару по Дніпру. За даними Повітряних Сил ЗСУ, запуск був здійснений з Астраханської області РФ.

Згодом Путін заявив, що російська армія застосувала "абсолютно нову розробку" - ракету "Орєшнік".

Тоді начальник ГУР Кирило Буданов пояснив, що "Орєшнік" - це назва науково-дослідної роботи, а фактично удар по Дніпру був завданий ракетою із комплексу "Кедр". Він уточнив, що йдеться про балістичну ракету середньої дальності, яка може бути носієм ядерного заряду.

Путін знову погрожує "Орєшніком"

За інформацією російських пабліків, Кремль припускає, що Київ не прийме оголошене раніше Путіним триденне перемир’я до 9 травня. На їх думку, щоденні атаки безпілотників на низку російських регіонів та на Москву, ймовірно, триватимуть і після настання дати початку перемир’я.

При цьому у Москві начебто очікують інші можливі серйозні провокації з боку України та готуються до відповіді. Зокрема, Росія планує застосування ракети "Орєшнік".

Фото: Росія може готувати удар по Києву "Орєшніком" (росЗМІ)

У російських пабліках заявляють, що Путін начебто доручив Міністерству оборони РФ визначити цілі для удару балістичними ракетами середньої дальності. За попередньою інформацією, такою ціллю був обраний Київ.

Своєю чергою керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко наголосив, що вся риторика навколо цієї ракети є насправді спробою залякування та демонстрації безсилля РФ.

Він нагадав, що одна з російських спроб використати ракету "Орєшнік" завершилася технічним провалом.

"Путін забув уточнити, що другий пуск "Орєшніка" взагалі був невдалий - він банально не полетів. А взагалі, всі оці страшилки про "Орєшнік" означають дуже простий меседж: не бийте по Москві, ми боїмося, в нас є "Орєшнік". Десь так", - зазначив Коваленко.