Зеленский об "Орешнике": одинаковый вызов и для Варшавы, и для Бухареста, и для Будапешта
Применение баллистической ракеты "Орешник" против Украины, удар по Львовской области - это показательно близко к границам стран Европейского Союза. И это одинаковый вызов для многих европейских столиц.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении.
Президент отметил, что атака российским "Орешником" произошла показательно близко к границам стран Евросоюза. Учитывая применение баллистики средней дальности - это одинаковый вызов и для Варшавы, и для Бухареста, и для Будапешта, и для многих других столиц.
"Всем следует понимать одинаково, и одинаково серьезно: если россияне даже не пытаются придумать правдоподобную причину для использования такого оружия, то личными связями или любой риторикой от этого не закроешься. Должна быть система совместных действий, система совместной защиты, реально действенная", - подчеркнул Зеленский.
При этом президент добавил, что вопрос о том, существует ли такая система совместной защиты, остается открытым - без ответа.
"Вопрос без ответа, потому что у всех в Европе есть одно и то же сомнение: будут ли защищать его столицу, если Путину что-то ударит в голову", - резюмировал он.
Отметим, чуть ранее Зеленский подчеркнул, что массированная российская ракетно-дроновая атака в ночь на 9 января, еще и с применением баллистической ракеты средней дальности - это прямая демонстрация Кремлем неуважения к Соединенным Штатам и к мирным усилиям президента США Дональда Трампа.
Теракт с "Орешником"
Напомним, что в ночь на 9 января Россия атаковала Львовскую область баллистической ракетой средней дальности. Предполагалось, что запустили баллистическую ракету средней дальности "Орешник" - мониторы писали, что фиксируется необычная активность на ракетном полигоне "Капустин Яр" в Астраханской области РФ.
Утром 9 января оккупанты подтвердили запуск баллистической ракеты на Львов и вспомнили фейк о якобы "атаке на резиденцию" Путина. Именно этим россияне объяснили очередной теракт против Украины. Позже атаку российским "Орешником" подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.
Днем Служба безопасности Украины продемонстрировала обломки российской баллистической ракеты, которой россияне атаковали Львовскую область. Обстрел уже квалифицировали как военное преступление.
В ЕС, комментируя очередной теракт России, отметили, что российский диктатор Владимир Путин демонстрирует, что не хочет мира, а на дипломатию отвечает ракетными ударами. Пуск "Орешника" по Украине - это предупреждение для Европы и США. Интересно, что отслеживала вражескую ракету Польша - Украина заранее знала о возможном пуске и предупредила партнеров.
