Чи був удар "Орєшніка" у Львові: що каже Ігнат та місцева влада

Україна, П'ятниця 09 січня 2026 00:58
UA EN RU
Чи був удар "Орєшніка" у Львові: що каже Ігнат та місцева влада Фото: начальник управління комунікації командування Повітряних сил Юрій Ігнат (GettyImages)
Автор: Маловічко Юлія, Уляна Безпалько

Щодо вибухів у Львівські області, РФ, імовірно, здійснила пуски ракет з полігону "Капустін Яр", що в Астраханській області. Попередньо, саме там базується комплекс "Орєшнік", однак місцева влада поки не підтверджує атаку цим озброєнням.

Про це розповів начальник управління комунікації командування Повітряних сил Юрій Ігнат, повідомляє РБК-Україна.

"Нам відомо про те, що вибухи пролунали у Львівській області. У цей час була оголошена ракетна небезпека по всій території України. Було попередження про загрозу застосування балістики. Ймовірно, відбулися пуски з полігону на території РФ "Капустін Яр". Після чого було чутно вибухи у Львівській області", - повідомив Ігнат.

За його словами, нараз вся інша інформація уточнюється.

Місцева влада своєю чергою повідомляє, що поки невідомо, чи здійснювалась атака на Львівщину "Орєшніком" - інформацію нададуть військові, повідомив мер Львова Андрій Садовий.

Водночас він підтвердив приліт по об’єкту критичної інфраструктури - на місці НП сталась пожежв.

"На місці працюють усі відповідні служби, триває ліквідація пожежі. Інформації про постраждалих наразі немає. Цивільні об’єкти та житлові будинки міста не постраждали", - додав чиновник.

Нагадаємо, РФ атакувала Львів в ніч на 9 січня під час масованої атаки на Україну, про яку попереджали ЗМІ. У місті пролунала серія вибухів.

Голова Львівської ОДА Максим Козицький повідомляв, що в області був атакований обʼєкт критичної інфраструктури.

Допускалось, що обстріли могли здійснюватись з російського комплексу "Орєшнік". Що це за ракета та в чому її небезпека - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Росія атакує об'єкти критичної інфраструктури в Україні 9 січня, про що попереджав сам президент Володимир Зеленський. Ціль ворога - залишити населення без світла, тепла та опалення у період негоди та морозів.

