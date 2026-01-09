ua en ru
Пт, 09 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

Україна попереджала Польщу про можливу атаку росіян "Орєшніком", - RMF24

П'ятниця 09 січня 2026 16:54
UA EN RU
Україна попереджала Польщу про можливу атаку росіян "Орєшніком", - RMF24 Фото: Польща приводила ППО в бойову готовність (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Київ попередив Варшаву про можливе застосування Росією ракети "Орєшнік" ще до початку атаки. Це дозволило польській армії підготувати системи ППО та відстежити траєкторію гіперзвукової цілі від самого моменту запуску.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на польське видання RMF24.

За інформацією медіа, українська сторона попереджала польську про загрозу балістичних ракет середньої дальності.

Більше того, під час російської атаки Київ також надавав Варшаві інформацію про цей об'єкт, додають в ЗМІ.

Завдяки цьому оперативне командування Польщі заздалегідь знало параметри польоту та ймовірну ціль об'єкта. Його також відстежували польські системи моніторингу повітряного простору.

RMF24 повідомляє, що у зв'язку з російським обстрілом Оперативне командування Збройних сил Польщі приводило до бойової готовності свої наземні системи протиповітряної оборони.

Медіа додає, що російська ракета "Орєшнік" впала у Львівській області, поблизу кордону з Польщею.

Атака РФ по Україні із застосуванням "Орєшніка"

Нагадаємо, у ніч на 9 січня Росія атакувала Львівщину балістичною ракетою середньої дальності. За даними Повітряного командування "Захід", швидкість цілі сягала 13 тисяч км/год.

Унаслідок влучання пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, що призвело до часткового відключення газопостачання. Кремль підтвердив удар "Орєшніком", виправдовуючи теракт фейковими заявами про "атаку на резиденцію" Путіна.

СБУ тим часом вже показала уламки "Орєшніка". Ці деталі стануть речовими доказами і їх відправлять на експертизу.

Більше про масований удар РФ по Україні та його наслідки - в окремому матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польща Ракета Орєшнік Війна в Україні
Новини
Весь Київ перейшов на екстрені відключення світла через атаки та перевантаження мереж
Весь Київ перейшов на екстрені відключення світла через атаки та перевантаження мереж
Аналітика
Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка