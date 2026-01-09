Україна попереджала Польщу про можливу атаку росіян "Орєшніком", - RMF24

Київ попередив Варшаву про можливе застосування Росією ракети "Орєшнік" ще до початку атаки. Це дозволило польській армії підготувати системи ППО та відстежити траєкторію гіперзвукової цілі від самого моменту запуску.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на польське видання RMF24 .

За інформацією медіа, українська сторона попереджала польську про загрозу балістичних ракет середньої дальності.

Більше того, під час російської атаки Київ також надавав Варшаві інформацію про цей об'єкт, додають в ЗМІ.

Завдяки цьому оперативне командування Польщі заздалегідь знало параметри польоту та ймовірну ціль об'єкта. Його також відстежували польські системи моніторингу повітряного простору.

RMF24 повідомляє, що у зв'язку з російським обстрілом Оперативне командування Збройних сил Польщі приводило до бойової готовності свої наземні системи протиповітряної оборони.

Медіа додає, що російська ракета "Орєшнік" впала у Львівській області, поблизу кордону з Польщею.