У Львові пролунала серія потужних вибухів
У Львові близько опівночі 8 січня пролунала серія потужних вибухів після оголошення повітряної тривоги. Наразі з'ясовуються всі деталі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Андрія Садового в Telegram.
"У Львові чути вибухи!!! Всі в укриття!" - написав Садовий близько опівночі.
Вже через декілька хвилин міський голова додав, що після оголошення повітряної тривоги у місті було чути серію вибухів.
"Зараз з’ясовуємо, що саме відбулося, чи були це прильоти і в якому районі. Працюємо з усіма службами. Оперативно інформуватимемо про ситуацію в місті", - додав чиновник.
Слід зазначити, що Повітряні Сили не попереджали про цілі, які б прямували на Львів, хоча повідомлялось про загрозу балістики по всій країні. Водночас моніторингові канали припускали, що Львів міг атакувати "Орєшнік".
Згодом голова Львівської ОДА Максим Козицький повідомив, що в області був атакований обʼєкт критичної інфраструктури. Поки деталі відсутні.
Нагадаємо, пізно ввечері 8 січня в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. Причиною стала загроза пуску балістики.
Про атаку РФ 9 січня попереджали ЗМІ і навіть сам президент Володимир Зеленський. Мета ворога - залиши українців без опалення, тепла та світла у час негоди та морозів.