У Львові пролунала серія потужних вибухів

У Львові близько опівночі 8 січня пролунала серія потужних вибухів після оголошення повітряної тривоги. Наразі з'ясовуються всі деталі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Андрія Садового в Telegram.

"У Львові чути вибухи!!! Всі в укриття!" - написав Садовий близько опівночі.

Вже через декілька хвилин міський голова додав, що після оголошення повітряної тривоги у місті було чути серію вибухів.

"Зараз з’ясовуємо, що саме відбулося, чи були це прильоти і в якому районі. Працюємо з усіма службами. Оперативно інформуватимемо про ситуацію в місті", - додав чиновник.

Слід зазначити, що Повітряні Сили не попереджали про цілі, які б прямували на Львів, хоча повідомлялось про загрозу балістики по всій країні. Водночас моніторингові канали припускали, що Львів міг атакувати "Орєшнік".

Згодом голова Львівської ОДА Максим Козицький повідомив, що в області був атакований обʼєкт критичної інфраструктури. Поки деталі відсутні.