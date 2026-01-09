ua en ru
Пт, 09 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

У Львові пролунала серія потужних вибухів

Львів, П'ятниця 09 січня 2026 00:10
UA EN RU
У Львові пролунала серія потужних вибухів Фото: на місцях працюють екстрені служби (ДСНС)
Автор: Маловічко Юлія

У Львові близько опівночі 8 січня пролунала серія потужних вибухів після оголошення повітряної тривоги. Наразі з'ясовуються всі деталі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Андрія Садового в Telegram.

"У Львові чути вибухи!!! Всі в укриття!" - написав Садовий близько опівночі.

Вже через декілька хвилин міський голова додав, що після оголошення повітряної тривоги у місті було чути серію вибухів.

"Зараз з’ясовуємо, що саме відбулося, чи були це прильоти і в якому районі. Працюємо з усіма службами. Оперативно інформуватимемо про ситуацію в місті", - додав чиновник.

Слід зазначити, що Повітряні Сили не попереджали про цілі, які б прямували на Львів, хоча повідомлялось про загрозу балістики по всій країні. Водночас моніторингові канали припускали, що Львів міг атакувати "Орєшнік".

Згодом голова Львівської ОДА Максим Козицький повідомив, що в області був атакований обʼєкт критичної інфраструктури. Поки деталі відсутні.

Нагадаємо, пізно ввечері 8 січня в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. Причиною стала загроза пуску балістики.

Про атаку РФ 9 січня попереджали ЗМІ і навіть сам президент Володимир Зеленський. Мета ворога - залиши українців без опалення, тепла та світла у час негоди та морозів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Львів Вибух Війна в Україні
Новини
В Україні змінили очільників чотирьох ОВА: укази Зеленського
В Україні змінили очільників чотирьох ОВА: укази Зеленського
Аналітика
Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка