РФ цинічно підтвердила удар "Орєшніком" по Україні, прикрившись вигаданою "відповіддю"
Російський режим підтвердив запуск балістичної ракети на Львів вночі на 9 січня. При цьому у РФ згадали фейк про нібито "атаку на резиденцію" російського диктатора Володимира Путіна та цим пояснили свій черговий теракт.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву російського міністерства оборони.
Зокрема росіяни прилюдно зізналися, що "у відповідь" на так звану "атаку по резиденції" російського диктатора було вчинено теракт проти українського цивільного населення - а саме, запуск ракети з комплексу "Орєшнік" та атака ударними безпілотниками.
Також, як вже традиційно робиться після подібних терактів, росіяни заявили, що "цілей удару досягнуто". За версією російського міністерства, нібито було уражено вигадані окупантами "об'єкти виробництва безпілотних літальних апаратів".
При цьому окупанти попри брехню про "військові об'єкти" відразу ж зізналися, що головною мішенню атаки була енергетична інфраструктура. В заяві російського міністерства про це є окрема згадка, разом із черговими погрозами скоїти нові теракти проти України.
Нагадаємо, що у Львові в ніч з 8 на 9 січня пролунала серія гучних вибухів. У мережі написали про удар російською балістичною ракетою "Орєшнік". Перед цим було оголошено повітряну тривогу, а моніторингові канали написали, що фіксується незвичайна активність на ракетному полігоні "Капустин Яр" в Астраханській області РФ: це єдине місце, звідки РФ здатна запустити цю ракету.
Пізніше повітряне командування "Захід" підтвердило, що ракета летіла по балістичній траєкторії зі швидкістю близько 13 тисяч км на годину. Однак, тип ракети наразі не називають - потрібно спочатку вивчити її рештки.
Детальніше про атаку на Львів - у матеріалі РБК-Україна".