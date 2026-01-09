СБУ показала уламки ракети "Орєшнік", якою Росія вдарила по Львівщині (фото)
СБУ продемонструвала уламки російської балістичної ракети, якою війська РФ атакували Львівську область у ніч з 8 на 9 січня 2026 року. Обстріл кваліфікують як воєнний злочин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.
За даними слідства, правоохоронці встановили місце падіння уламків ракети та вилучили її ключові елементи.
За попередньою інформацією, знайдені комплектуючі належать до російського ракетного комплексу "Орєшнік".
Серед виявлених деталей:
- блок стабілізації і наведення (фактично це "мізки" ракети);
- запчастини з двигунної установки;
- фрагменти механізму орієнтації;
- сопла з платформи блоку розведення тощо.
Усі уламки отримали статус речових доказів і готуються до передачі на поглиблені експертизи.
Спікер СБУ Артем Дехтяренко зазначає, що застосування цієї ракети по об’єктах цивільної інфраструктури України є воєнним злочином з боку Російської Федерації.
За попередніми даними, пуск ракети середнього радіусу дії класу "земля-земля" було здійснено з російського полігону "Капустин Яр".
"Атакувавши цивільні об’єкти нашої держави поблизу кордону з Євросоюзом, Кремль намагався знищити інфраструктуру життєзабезпечення регіону в умовах різкого погіршення погодних умов", - додає Дехтяренко.
Наразі СБУ встановлює всі обставини атаки, а також осіб, причетних до її організації та виконання, з метою притягнення їх до відповідальності.
Удар "Орєшніка" по Львівській області
Нагадаємо, сьогодні вночі у Львівській області пролунала серія вибухів після повідомлення, що Росія здійснила пуски з полігону "Капустин Яр" в Архангельській області.
Після цього місцева влада заявила про приліт по об'єкту критичної інфраструктури та часткове відключення газопостачання.
Згодом в Повітряному командуванні "Захід" повідомили, що балістична ракета, якою вдарили по Львівській області, летіла зі швидкістю 13 тисяч кілометрів на годину, її тип буде встановлено після вивчення всіх її елементів.
Російський режим поспішив підтвердити запуск балістичної ракети на Львів. При цьому у РФ згадали фейк про нібито "атаку на резиденцію" Путіна та цим пояснили свій черговий теракт.
Що це за ракета і в чому її небезпека - читайте в матеріалі РБК-Україна.