"Покласти край вбивствам": команда Трампа отримала наказ перед переговорами України та РФ

США, Середа 25 лютого 2026 20:17
UA EN RU
"Покласти край вбивствам": команда Трампа отримала наказ перед переговорами України та РФ
Автор: Валерій Ульяненко

Президент США Дональд Трамп доручив американським переговорникам спробувати "покласти край вбивствам" на війні в Україні.

Про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний акаунт Білого дому в X.

Читайте також: Трамп зробив заяву про Україну під час звернення до Конгресу

"Я думаю, що ми вели дуже, дуже обережні переговори як з росіянами, так і з українцями. Очевидно, що росіяни мають певні червоні лінії, українці мають певні червоні лінії, і президент щойно доручив всій команді, починаючи з Марко Рубіо (радник з нацбезпеки США, - ред.), спробувати покласти край вбивствам", - наголосив він.

Венс додав, що це важке завдання, і нагадав, що Трамп неодноразово заявляв, що вважав війну в Україні найлегшою війною для вирішення.

"Але я думаю, що ми робимо прогрес. Я думаю, що ми робимо прогрес як з росіянами, так і з українцями, і ми просто будемо продовжувати працювати над цим. Зрештою, ми або досягнемо успіху, або ні", - наголосив він.

Віцепрезидент США підкреслив, що Трамп налаштований "досить оптимістично" щодо успішного завершення війни в Україні.

Переговори між Україною, США та РФ

Завтра, 26 лютого, секретар РНБО Рустем Умєров зустрінеться з американськими переговорниками Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Президент України Володимир Зеленський наголосив, що це буде перша двостороння зустріч з представниками США.

Раніше, 21 лютого, Зеленський провів розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. В ході бесіди президент розповів йому про підготовку до четвертого раунду переговорів, а також про можливі зміни позицій сторін.

Український президент також розповів Рютте, що наступні переговори знову плануються в Женеві й очікуються протягом найближчих 10 днів.

Зазначимо, до цього протягом 17-18 лютого в Женеві (Швейцарія) відбувся третій раунд тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією.

За даними Axios, політична частина переговорів зайшла в глухий кут через позиції, які озвучив глава російської делегації Володимир Мединський. Що саме він казав, залишається невідомим, але країна-агресорка, як і раніше вимагає виведення ЗСУ з Донбасу.

Водночас CNN писало, що результат був у військової групи переговірників. Зокрема, вдалося досягти "значного прогресу" щодо того, як буде працювати припинення вогню.

