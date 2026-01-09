"Атака проти звичайного життя людей": Зеленський підтвердив удар "Орєшніком" по Україні

Російські війська в ніч на 9 січня вдарили по Україні балістичною ракетою середньої дальності "Орєшнік". Атака відбулася проти звичайного життя людей саме під час значного похолодання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.

Зеленський зазначив, що у Києві та області триває ліквідація наслідків масованого російського обстрілу. Залучені всі необхідні служби. Тільки житлових будинків пошкоджено 20.

На Львівщині та в інших регіонах продовжується відновлення після ворожих ударів.

Станом на зараз відомо про чотирьох загиблих тільки у Києві. Серед них - працівник швидкої допомоги. Десятки людей поранено.

Також був і повторний удар по одному із житлових будинків - якраз тоді, коли екстрені служби надавали допомогу після першого удару.

"Загалом за цю ніч було 242 дрони, тільки балістичних ракет і саме проти об’єктів енергетики та цивільної інфраструктури - 13, одна балістична ракета середньої дальності "Орєшнік", а також 22 крилаті ракети. Атака саме тоді, коли відбувається значне похолодання. Саме проти звичайного життя звичайних людей", - наголосив президент.

Він зазначив, що зараз робиться максимум можливого, щоб відновити подачу опалення та електрики людям.

"Сьогодні відбудеться зустріч Енергетичного штабу, на якому очікую доповіді щодо всіх деталей відновлювальних робіт - терміни, необхідне обладнання, відповідальні особи", - додав Зеленський.