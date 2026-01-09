ua en ru
Пт, 09 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

"Атака проти звичайного життя людей": Зеленський підтвердив удар "Орєшніком" по Україні

П'ятниця 09 січня 2026 10:50
UA EN RU
"Атака проти звичайного життя людей": Зеленський підтвердив удар "Орєшніком" по Україні Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська в ніч на 9 січня вдарили по Україні балістичною ракетою середньої дальності "Орєшнік". Атака відбулася проти звичайного життя людей саме під час значного похолодання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.

Зеленський зазначив, що у Києві та області триває ліквідація наслідків масованого російського обстрілу. Залучені всі необхідні служби. Тільки житлових будинків пошкоджено 20.

На Львівщині та в інших регіонах продовжується відновлення після ворожих ударів.

Станом на зараз відомо про чотирьох загиблих тільки у Києві. Серед них - працівник швидкої допомоги. Десятки людей поранено.

Також був і повторний удар по одному із житлових будинків - якраз тоді, коли екстрені служби надавали допомогу після першого удару.

"Загалом за цю ніч було 242 дрони, тільки балістичних ракет і саме проти об’єктів енергетики та цивільної інфраструктури - 13, одна балістична ракета середньої дальності "Орєшнік", а також 22 крилаті ракети. Атака саме тоді, коли відбувається значне похолодання. Саме проти звичайного життя звичайних людей", - наголосив президент.

Він зазначив, що зараз робиться максимум можливого, щоб відновити подачу опалення та електрики людям.

"Сьогодні відбудеться зустріч Енергетичного штабу, на якому очікую доповіді щодо всіх деталей відновлювальних робіт - терміни, необхідне обладнання, відповідальні особи", - додав Зеленський.

Обстріл України 9 січня

Нагадаємо, в ніч на 9 січня російські війська завдали комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних дронів, а також балістичних та крилатих ракет.

Основним напрямком удару стала Київська область.

У Києві відомо про десятки постраждалих та 4 загиблих. Також пошкоджені будинки та виникло кілька пожеж.

Під час атаки у Києві фіксувалися перепади зі світлом. Пізніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що через пошкодження критичної інфраструктури у місті перебої зі світлом та водою. У низці районів Києва відсутнє опалення.

Окрім того, у Львові в ніч на 9 січня пролунала серія гучних вибухів. У мережі написали про удар російською балістичною ракетою "Орєшнік".

Повітряне командування "Захід" підтвердило, що ракета летіла по балістичній траєкторії зі швидкістю близько 13 тисяч км на годину.

Варто зазначити, що у Повітряних силах не підтвердили удар "Орєшніком", але вказали місце запуску балістичну ракету середньої дальності, а саме полігон Капустин Яр, де базуються ракети такого типу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Обстріл Києва Війна в Україні Ракетний удар Атака дронів Ракетна атака Ракета Орєшнік
Новини
Київ скликає Радбез ООН та засідання Ради Україна-НАТО через удар росіян "Орєшніком"
Київ скликає Радбез ООН та засідання Ради Україна-НАТО через удар росіян "Орєшніком"
Аналітика
Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка