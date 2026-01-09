ЄС бачить в ударі РФ "Орєшніком" по Львівщині попередження для себе і США

Російський диктатор Володимир Путін демонструє, що не хоче миру, а на дипломатію відповідає ракетними ударами. Пуск "Орєшніка" по Україні - це попередження для Європи та США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис високої представниці ЄС з питань дипломатії Каї Каллас.