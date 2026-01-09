ЄС бачить в ударі РФ "Орєшніком" по Львівщині попередження для себе і США
Російський диктатор Володимир Путін демонструє, що не хоче миру, а на дипломатію відповідає ракетними ударами. Пуск "Орєшніка" по Україні - це попередження для Європи та США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис високої представниці ЄС з питань дипломатії Каї Каллас.
Каллас зазначила, що черговий російський обстріл України в ніч на 9 січня показав, що Путін та Росія не хочуть миру. Відповіддю РФ на дипломатію є "ракет та руйнувань". Ця схема Кремля буде повторюватися, доки ЄС не допоможе Україні її зламати.
"Повідомлення про використання Росією ракети "Орєшнік" є явною ескалацією проти України та мають на меті попередження для Європи та США. Країни ЄС повинні глибше зануритися у свої запаси протиповітряної оборони та негайно виконати свої зобов'язання. Ми також повинні ще більше підвищити ціну цієї війни для Москви, зокрема шляхом посилення санкцій", - зазначила вона.
Нагадаємо, що у Львові в ніч з 8 на 9 січня пролунала серія гучних вибухів. У мережі написали про удар російською балістичною ракетою "Орєшнік". Перед цим було оголошено повітряну тривогу, а моніторингові канали написали, що фіксується незвичайна активність на ракетному полігоні "Капустин Яр" в Астраханській області РФ.
Пізніше повітряне командування "Захід" підтвердило, що ракета летіла по балістичній траєкторії зі швидкістю близько 13 тисяч км на годину. Пізніше атаку "Орєшніком" підтвердив президент України Володимир Зеленський, а в СБУ показали уламки ракети.
Безпосередньо російський режим підтвердив запуск балістичної ракети на Львів вночі на 9 січня. При цьому у РФ згадали фейк про нібито "атаку на резиденцію" російського диктатора Володимира Путіна та цим пояснили свій черговий теракт.