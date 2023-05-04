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Зеленський зустрівся з королем Нідерландів

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Нідерланди, Четвер 04 травня 2023 18:20
Зеленський зустрівся з королем Нідерландів Фото: президент України Володимир Зеленський та король Нідерландів Віллем-Александр (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

У четвер, 4 травня, президент України Володимир Зеленський зустрівся з королем Нідерландів Віллемом-Александром.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.

Президент висловив вдячність за всебічну підтримку Нідерландами України в захисті нашої свободи та незалежності, а також за особисту турботу короля та королівської родини про українців, які прибули до Нідерландів у пошуках прихистку від війни.

"Із перших днів нападу Росії ми відчуваємо, що Нідерланди та весь нідерландський народ разом з Україною", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, у четвер, 4 травня, президент Володимир Зеленський після поїздки у Фінляндію прибув із візитом до Нідерландів, де виступив перед парламентом та в суді Гааги.

До того ж Зеленський зустрівся із прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Він провів з ним переговори у тристоронньому форматі із прем'єр-міністром Бельгії.

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