Зеленський зустрівся з королем Нідерландів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.

Президент висловив вдячність за всебічну підтримку Нідерландами України в захисті нашої свободи та незалежності, а також за особисту турботу короля та королівської родини про українців, які прибули до Нідерландів у пошуках прихистку від війни.

"Із перших днів нападу Росії ми відчуваємо, що Нідерланди та весь нідерландський народ разом з Україною", - зазначив Зеленський.