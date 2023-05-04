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Зеленський подякував Нідерландам за Patriot: вже врятували тисячі життів

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Україна, Четвер 04 травня 2023 14:42
Зеленський подякував Нідерландам за Patriot: вже врятували тисячі життів Фото: президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Під час зустрічі з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте у четвер, 4 травня, президент України Володимир Зеленський подякував за системи ППО Patriot для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на їх спільну прес-конференцію.

"Хочу подякувати королівству Нідерланди за вашу повсякчасну підтримку, за системи Patriot, які зокрема вже врятували тисячі українських життів", - сказав він.

Як повідомлялось, президент України Володимир Зеленський зустрівся із прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Він проведе з ним переговори у тристоронньому форматі із прем'єр-міністром Бельгії.

Нагадаємо, 17 січня, у ЗМІ з'явилася інформація, що Нідерланди розглядають передачу Україні системи ППО Patriot. Пізніше прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте під час розмови з президентом США Джо Байденом заявив, що його країна приєдналася до постачання Patriot в Україну.

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