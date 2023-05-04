Зеленський зустрівся з прем'єром Нідерландів

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Він проведе з ним переговори у тристоронньому форматі із прем'єр-міністром Бельгії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NOS.

За інформацією ЗМІ, глава держави Володимир Зеленський прибув в Катсгейс до офіційної резиденції прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте. Трохи пізніше до розмови долучився і прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо.

Нагадаємо, що під час візиту до Нідерландів Зеленський зустрівся з членами Сенату та Палати представників. Він також відвідав Міжнародний кримінальний суд (МКС) і виступив із промовою на Всесвітньому форумі для запрошених гостей.

Як відомо, це перший візит Зеленського до Нідерландів як глави української держави та одна з його небагатьох поїздок за межі України з моменту початку повномасштабної війни.

Детальніше про програму його робочої поїздки читайте за посиланням.

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