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Над Києвом збили дрон під час останньої повітряної тривоги

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Київ, Четвер 04 травня 2023 20:47
Над Києвом збили дрон під час останньої повітряної тривоги Ілюстративне фото: над Києвом збили дрон під час останньої повітряної тривоги (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські захисники збили безпілотник над Києвом під час останньої повітряної тривоги сьогодні, 4 травня, увечері.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Київської міської військової адміністрації Сергія Попка.

"Під час останньої повітряної тривоги над Києвом було зафіксовано безпілотний літальний апарат. Силами та засобами протиповітряної оборони об'єкт було збито", - розповів Попко.

За його словами, інформації щодо постраждалих немає.

При цьому мер Києва Віталій Кличко розповів, що після вибухів у Солом'янському районі столиці почалася пожежа.

"Вірогідно попадання уламків БПЛА. Усі служби прямують на місце. Деталі незабаром", - написав він.

Оновлено 20:52

Кличко розповів, що у Солом'янському районі рятувальники локалізують пожежу у чотириповерховій будівлі. Площа загоряння - 50 квадратних метрів.

"Внаслідок падіння уламків збитого БПЛА у Солом'янському районі столиці у нежитловому приміщенні виникла пожежа. Представники ДСНС працюють на місці. Наслідки уточнюються. Інформація оновлюватиметься", - додають у КГВА.

Нагадаємо, у Києві сьогодні ввечері оголосили повітряну тривогу. Після цього у столиці пролунали вибухи.

У Київській міській військовій адміністрації повідомляли про роботу систем ППО.

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