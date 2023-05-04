Мера Одеси взяли під варту

Спеціалізована антикорупційна прокуратура взяла під варту мера Одеси Геннадія Труханова. Про це стало відомо у четвер, 4 травня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Справа Одеського "Краяну" - міського голову Одеси взято під варту", - сказано в повідомленні.

За даними джерела РБК-Україна в правоохоронних органах, причиною арешту стало те, що Труханов не вніс визначену судом раніше заставу.

Оновлено 17:05.

"4 травня 2023 року колегія суддів ВАКС задовольнила клопотання прокурора САП про зміну запобіжного заходу одному з обвинувачених у справі Одеського «Краяну» - міському голові Одеси", - сказано в повідомленні САП.

У відомстві повідомили, що Труханов не вніс заставу розмірі 30,866 мільйона гривень. У зв'язку з цим прокурор звернувся до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу із застави на тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

ВАКС заслухав доводи сторін та частково задовольнив клопотання та застосував до обвинуваченого запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з альтернативою внесення 13,420 млн грн застави.

"На виконання рішення суду обвинуваченого взято під варту в залі суду", - повідомили в САП.

Нагадаємо, в понеділок, 24 квітня, у Вищому антикорупційному суді відбулося засідання у справі розкрадання грошей на покупці збанкрутілого заводу "Краян". В його ході прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури подав клопотання про зміну запобіжного заходу для мера Одеси Геннадія Труханова та його спільників на тримання під вартою.