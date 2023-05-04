Росіяни вночі атакували Україну 24 дронами, ЗСУ знищили 18

РФ цієї ночі, 4 травня, для повітряної атаки України використала до 24 ударних безпілотників типу "Шахед". Наші військові знищили 18 ворожих дронів-камікадзе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал Повітряних Сил ЗСУ.

"Застосовано зенітне ракетне озброєння, авіацію та мобільні вогневі групи у зонах відповідальності повітряних командувань "Південь" та "Центр"", - додали захисники українського неба.

У Повітряних силах уточнили, що бойова робота велася у північних, центральних та південних областях України.

"Цього разу силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 18 ударних БпЛА.", - розповіли військові.

Усього противник застосував до 24 баражуючих боєприпасів типу "Shahed-136/131", а також запускав розвідувальний безпілотник.

Зазначається, що атаки "Шахедами" здійснювалися ворогом із північного та південних напрямів - ударні дрони війська РФ запускали з Брянської області та зі східного узбережжя Азовського моря.

Раніше повідомлялося, що вночі 4 травня в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу через повітряні атаки росіян. Вибухи лунали у Запоріжжі, Краматорську, Слов'янську, Одесі та Києві - у столиці повідомляли про роботу ППО.

Під час цієї атаки по столиці всі ракети та дрони російських окупантів були знищені силами ППО ЗСУ.

Також стало відомо, що в Одесі 3 дрони вдарили по гуртожитках та спричинили пожежу, яку вже ліквідували.

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