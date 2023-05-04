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Вийшов з ладу. Військові збили над Києвом безпілотник Bayraktar

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Київ, Четвер 04 травня 2023 23:05
Вийшов з ладу. Військові збили над Києвом безпілотник Bayraktar Фото: Bayraktar (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У четвер, 4 травня, у Київській області вийшов з ладу безпілотник Bayraktar. Військові були змушені збити його в небі над столицею.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Повітряних сил ЗСУ.

"4 травня близько 20 години у Київської області, під час планового польоту, втратив керування БпЛА Bayraktar TB2", - йдеться у повідомленні.

Оскільки неконтрольоване перебування БпЛА у небі столиці могло привести до небажаних наслідків, було прийнято рішення про застосування розрахунків мобільних вогневих груп.

"Ціль - знищено! Шкода, але це техніка, і такі випадки трапляються. Імовірно йдеться про технічну несправність, причини встановлюються", - додали у Повітряних силах.

Зазначається, що внаслідок бойової роботи та падіння уламків БпЛА жертв та постраждалих немає.

Нагадаємо, що українські захисники збили безпілотник над Києвом під час останньої повітряної тривоги сьогодні, 4 травня, увечері.

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