650 окупантів, 16 артсистем і 18 дронів. У Генштабі назвали втрати РФ в Україні за добу
Сили оборони України станом на ранок четверга, 4 травня, ліквідували вже майже 192 600 російських окупантів. Також війська загарбників втратили минулої доби ще 5 танків, 17 ББМ, 16 артилерійських систем, а також 18 безпілотників.
Про це передає РБК-Україна з посиланням на оновлені дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 04.05.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 192 590 (+650) осіб ліквідовано,
- танків - 3707 (+5) од.,
- бойових броньованих машин - 7216 (+17) од.,
- артилерійських систем - 2962 (+16) од.,
- РСЗВ - 547 (+3) од.,
- засоби ППО - 304 (+4) од.,
- літаків - 308 (+0) од.,
- вертольотів - 294 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2523 (+18) од.,
- крилаті ракети - 947 (+0) од.,
- кораблі/катери - 18 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5886 (+21) од.,
- спеціальна техніка - 370 (+7) од.
"Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - у правді!" - зазначають у військовому командуванні.
Раніше у Генштабі повідомили, що російські солдати в Херсонській області прикриваються цивільними від українських ударів.
Нагадаємо, що українські військові відбили приблизно 30 ворожих атак у Донецькій області та знищили склад боєприпасів противника.
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