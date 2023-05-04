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650 окупантів, 16 артсистем і 18 дронів. У Генштабі назвали втрати РФ в Україні за добу

Новость на русском →
Четвер 04 травня 2023 08:05
650 окупантів, 16 артсистем і 18 дронів. У Генштабі назвали втрати РФ в Україні за добу Фото: у Генштабі ЗСУ оновили дані про втрати російських окупантів (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Сили оборони України станом на ранок четверга, 4 травня, ліквідували вже майже 192 600 російських окупантів. Також війська загарбників втратили минулої доби ще 5 танків, 17 ББМ, 16 артилерійських систем, а також 18 безпілотників.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на оновлені дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 04.05.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 192 590 (+650) осіб ліквідовано,
  • танків - 3707 (+5) од.,
  • бойових броньованих машин - 7216 (+17) од.,
  • артилерійських систем - 2962 (+16) од.,
  • РСЗВ - 547 (+3) од.,
  • засоби ППО - 304 (+4) од.,
  • літаків - 308 (+0) од.,
  • вертольотів - 294 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2523 (+18) од.,
  • крилаті ракети - 947 (+0) од.,
  • кораблі/катери - 18 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5886 (+21) од.,
  • спеціальна техніка - 370 (+7) од.

"Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - у правді!" - зазначають у військовому командуванні.

Раніше у Генштабі повідомили, що російські солдати в Херсонській області прикриваються цивільними від українських ударів.

Нагадаємо, що українські військові відбили приблизно 30 ворожих атак у Донецькій області та знищили склад боєприпасів противника.

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