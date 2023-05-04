650 окупантів, 16 артсистем і 18 дронів. У Генштабі назвали втрати РФ в Україні за добу

Сили оборони України станом на ранок четверга, 4 травня, ліквідували вже майже 192 600 російських окупантів. Також війська загарбників втратили минулої доби ще 5 танків, 17 ББМ, 16 артилерійських систем, а також 18 безпілотників.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на оновлені дані Генштабу ЗСУ.

"Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - у правді!" - зазначають у військовому командуванні.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 04.05.23 орієнтовно склали:

Раніше у Генштабі повідомили, що російські солдати в Херсонській області прикриваються цивільними від українських ударів.

Нагадаємо, що українські військові відбили приблизно 30 ворожих атак у Донецькій області та знищили склад боєприпасів противника.

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