Виступ Зеленського в суді Гааги: трансляція, головні заяви

Президент Володимир Зеленський прибув до Міжнародного кримінального суду у Гаазі. Де в нього запланована велика промова

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на онлайн-трансляцію виступу глави держави.

Нижче наводимо заяви із великого звернення Володимира Зеленського до нідерландського суспільства та представників міжнародних судових інституції, розташованих у Гаазі.

Головні заяви президента України

Зеленський хоче бачити Путіна в Гаазі: "Безумовно ми всі хочемо бачити тут іншого Володимира, хочемо бачити його в Гаазі. Того, який заслуговує бути засудженим за злочинні дії і це має бути здійснено тут у столиці міжнародного права. Я впевнений, це станеться, коли ми переможемо, а ми переможемо не лише на полі бою, не лише у двобої з агресією. подивіться як країни світу об'єдналися довкола допомоги українцям".

"Безумовно ми всі хочемо бачити тут іншого Володимира, хочемо бачити його в Гаазі. Того, який заслуговує бути засудженим за злочинні дії і це має бути здійснено тут у столиці міжнародного права. Я впевнений, це станеться, коли ми переможемо, а ми переможемо не лише на полі бою, не лише у двобої з агресією. подивіться як країни світу об'єдналися довкола допомоги українцям". Про наміри зробити війну в Україні останню в світі: "Давайте сьогодні як завжди 4 травня ввечері віддамо належне пам'яті тих, чиї життя забрали війни. Друга світова війна, інші. Будь ласка, згадайте українців, які сьогодні могли б бути живими, якби не ця агресія. Якби не війна, якої ми не хотіли, яку ми хочемо зробити останньою війною у світі й ми це зробимо".

"Давайте сьогодні як завжди 4 травня ввечері віддамо належне пам'яті тих, чиї життя забрали війни. Друга світова війна, інші. Будь ласка, згадайте українців, які сьогодні могли б бути живими, якби не ця агресія. Якби не війна, якої ми не хотіли, яку ми хочемо зробити останньою війною у світі й ми це зробимо". Лише в квітні російські окупанти скоїли 6 139 воєнних злочинів. Внаслідок цього загинуло 207 людей, з яких 17 - діти

Маємо зупинити злочин агресії. Зупинити безкарність, яка спонукає диктаторів до агресії. Лише за вчора РФ вбила 23 цивільних, 48 зазнали поранень. Ще раз - говоримо про цивільних

Необхідно трансформувати досвід Нюрнберзького процесу у нові операційні правила. Тому ми дбаємо про створення такого трибуналу для РФ - це має стати гарантією неповторення такої агресії.

Нам потрібен справжній повноцінний трибунал, справжня справедливість, а не гібридна.

Нагадаємо, що сьогодні, 4 травня президент Володимир Зеленський розпочав свій візит до Нідерландів. Глава держави вже виступив перед парламентом країни. А потім вирушив до МКС.

Як відомо, це перший візит Зеленського до Нідерландів як глави української держави та одна з його небагатьох поїздок за межі України з моменту початку повномасштабної війни.

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