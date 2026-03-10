Дефіциту не буде? Чому падіння цін на нафту не зупинить подорожчання пального в Україні

На українських АЗС зафіксовано подорожчання пального. Основна тенденція - зростання цін на дизель, тоді як вартість бензину та газу на популярних мережах поки залишається без змін.

Скільки коштує пальне 10 березня, чому ринок "не встигає" за світовими трендами, та чи загрожує країні дефіцит ресурсу - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

Синхронне подорожчання ДП : Мережі ОККО, WOG та SOCAR підняли ціни на всі види дизельного пального на 2 гривні, "Укрнафта" - на 1 гривню.

: Мережі ОККО, WOG та SOCAR підняли ціни на всі види дизельного пального на 2 гривні, "Укрнафта" - на 1 гривню. Бензин та газ : Вартість цих видів пального на популярних українських АЗС наразі залишається без змін.

: Вартість цих видів пального на популярних українських АЗС наразі залишається без змін. Нульова рентабельність : Собівартість нових партій ДП на кордоні вже сягає 70 грн/л. З урахуванням логістики та податків ціна "в нуль" становить 77 грн/л, тоді як гурт уже торгується по 80 грн/л.

: Собівартість нових партій ДП на кордоні вже сягає 70 грн/л. З урахуванням логістики та податків ціна "в нуль" становить 77 грн/л, тоді як гурт уже торгується по 80 грн/л. Ризики дефіциту: Стабільність постачання залежить від відсутності жорсткого держрегулювання. Україна відстає від темпів здорожчання у ЄС: у нас пальне додало +10 грн, тоді як у Польщі та Німеччині до +22 грн.

Фото: ціни на популярних АЗС в Україні станом на 10 березня (інфографіка РБК-Україна)

Огляд цін на пальне

Головною подією дня, з огляду на ціни на популярних мережах АЗС, стало синхронне підвищення цін на дизель:

ОККО, WOG та SOCAR: Підняли ціну на всі види дизельного пального на 2 гривні.

"Укрнафта": Збільшила вартість дизеля на 1 гривню.

Таким чином, дизель відчутно подорожчав: звичайне ДП тепер коштує 75,99 грн, а покращене (Pulls/Mustang/Nano Extro) - 78,99 грн.

Директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн в коментарі РБК-Україна назвав реальну ринкову вартість. Перші партії дизеля, що почали надходити з вихідних, коштують 70 грн/л на кордоні. З урахуванням доставки, податків та витрат мереж, його собівартість становить близько 77 грн/л.

За його словами, поки на заправках дизель коштує в середньому 74-78 грн/л, гуртові ціни вже сягнули 80 грн/л. Це свідчить про те, що роздрібні мережі ще не встигли відпрацювати попередні стрибки вартості.

На бензин та газ ціни на популярних АЗС залишилися без змін у порівнянні з 9 березня. Преміальний "сотий" бензин на ОККО, WOG та SOCAR утримує позначку 80,99 грн.

"Укрнафта" залишається найбільш бюджетним варіантом серед перелічених. Бензин А-92 тут коштує 65,99 грн, а А-95 - 68,99 грн. Дизельне пальне також додало в ціні: стандартне тепер коштує 69,99 грн, а марка Energy - 73,99 грн.

Деталізація цін на 10 березня

ОККО:

Бензин Pulls 100 - 80,99 грн

Бензин Pulls 95 - 73,99 грн

Бензин А-95 Євро - 70,99 грн

ДП Pulls - 78,99 грн

ДП Євро - 75,99 грн

Газ - 41,99 грн

WOG:

Бензин 100 - 80,99 грн

Бензин 95 (Mustang) - 73,99 грн

Бензин 95 Євро - 70,99 грн

ДП Євро-5 - 75,99 грн

ДП Mustang - 78,99 грн

Газ - 41,98 грн

SOCAR:

Бензин NANO 100 - 80,99 грн

Бензин NANO 95 - 74,99 грн

Бензин А-95 - 70,99 грн

ДП NANO Extro - 78,99 грн

ДП NANO - 75,99 грн

Газ - 41,98 грн

"Укрнафта":

Бензин 98 (Energy) - 77,99 грн

Бензин 95 (Energy) - 71,99

Бензин 95 - 68,99 грн

Бензин 92 - 65,99 грн

ДП (Energy) - 73,99 грн

ДП - 69,99 грн

Газ - 40,99 грн

"Ефект Трампа" та обвал нафти

На світовому ринку спостерігається справжня турбулентність. Ціна на нафту марки Brent, яка ще вчора була по 119 доларів за барель, різко впала до трохи більше ніж 90 доларів. Поштовхом стала заява президента США Дональда Трампа про те, що війна з Іраном "практично завершена".

Однак директор Консалтингової групи А-95 застерігає - попри сьогоднішнє падіння на 20%, нафта все ще залишається дорожчою, ніж до початку кризи на Близькому Сході. Сумарне зростання все одно складає близько 20%, які "нікуди не поділися".

Чи буде дефіцит пального в Україні

Попри панічні прогнози окремих політиків щодо цін у 100-150 грн за літр, експертне середовище та в профільному комітеті Ради такий сценарій наразі не підтверджують.

За словами Куюна, стабільність, від того, чи буде дефіцит пального в Україні, залежить від дій держави. Втручання в роботу ринку, надмірне регулювання чи обмеження цін можуть призвести до зупинки постачання, як це було у 2022 році.

Щодо наявності пального. Він наголошує: ресурс у світі є (Польща, Нідерланди, США), і Україна здатна його привезти. Головне питання - готовність купувати за ринковою ціною та відсутність політичного тиску на бізнес.

Як зазначив Куюн, в Україні пальне подорожчало в середньому на 10 грн, тоді як у Польщі та Німеччині - на 21-22 грн. Тобто український ринок ще не наздогнав світове зростання повністю.

Є і ризики постачання. Трейдери побоюються купувати дороге пальне через високу волатильність ринку. Існує ризик купити ресурс на піку і зазнати збитків у разі раптового падіння ціни.