Зеленський в Брюсселі та зустріч "коаліції рішучих": новини за вихідні

Президент Володимир Зеленський цими вихідними відвідав Брюссель, де зустрівся з європейськими лідерами та взяв участь у засіданні так званої "коаліції рішучих".

Детальніше про те, що сталося на вихідних, - у матеріалі РБК-Україна .

Зеленський готується до зустрічі з Трампом

В неділю, 17 серпня, український президент Володимир Зеленський прибув до Брюсселя на засідання “коаліції рішучих”. По завершенню зустрічі він разом з європейськими лідерами планував вирушити до США.

Варто додати, що хоч від початку планувалась спільна зустріч Трампа, Зеленського та європейських лідерів, сьогодні вдень стало відомо, що Трамп спочатку хоче провести зустріч сам на сам з Зеленським.

Їх спільна зустріч з європейськими лідерами планується вже після цього. Зауважимо, що Bild дізнався, як Трамп прийматиме Зеленського і партнерів.

Зустріч "коаліції рішучих"

Під час зустрічі Західні країни підтвердили єдність і готовність посилити тиск на Росію, забезпечити гарантії безпеки для України та підтримувати її суверенітет напередодні переговорів у Вашингтоні.

В окремому матеріалі РБК-Україна писало, що саме партнери обговорили на зустрічі "коаліції рішучих".

Водночас і сам президент Зеленський прокоментував засідання "коаліції рішучих".

Як відомо, наприкінці засідання "коаліція рішучих" заявила про готовність розгорнути сили стримування в Україні після закінчення війни.

ЗСУ потіснили росіян біля Олексіївки та Юнаківки

Українські військові продовжують наступ на Північно-Слобожанському напрямку.

Відомо, що деякі підрозділи просунулися вперед на відстань до 2,5 кілометрів, водночас тримаючи під вогневим контролем ключові логістичні маршрути ворога.

Зокрема речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов розповів РБК-Україна, що активні дії зокрема проходять у районах Олексіївки та Юнаківки Сумської області.

У Харкові чоловік з ножем напав на працівників ТЦК

У Харкові чоловік напав з ножем на правоохоронця та трьох працівників ТЦК, які проводили оповіщення військовозобов’язаних з приводу мобілізаційних заходів під час воєнного стану.

Під час цих заходів поліцейський підійшов до чоловіка для перевірки документів, але у цей момент чоловік дістав ніж і завдав правоохоронцю удар у скроневу ділянку.

Надалі нападник по черзі вдарив трьох співробітників ТЦК: одного - ножем у голову та руку, другого - у голову та підключичну ділянку, а третього - в область тулуба.

ЄС скоро ухвалить 19-й пакет санкцій проти РФ

Глава Єврокомісії заявила Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Європейський Союз вже на початку вересня ухвалить 19-й пакет санкцій проти Росії.

Вона додала, що допоки в Україні продовжується війна, Європа буде здійснювати дипломатичний та економічний тиск на Росію.

Скільки території РФ окупувала за 1010 днів

DeepState підрахував, скільки території РФ окупувала за 1010 днів. Цифри від аналітиків дійсно дивують, адже виявилось, що за 1010 днів повномасштабної війни Росія окупувала менш як 1% території України.

Хоча за цей час під контроль ворога перейшло близько 5,8 тисячі кв. км українських земель.

У центрі Києва лунали постріли

Вдень неділі в центрі Києва лунали звуки вибухів та пострілів. Як повідомили в КМВА, всі ці звуки були пов’язані зі зйомками фільму.

В адміністрації після цього навіть звернулись до киян.

Росія вбила дитину на Запоріжжі

Внаслідок авіаудару по селу Новояковлівка на Запоріжжі загинув 15-річний хлопець. Поранень зазнали його молодші брат і сестра, батьки та ще двоє чоловіків.

За даними глави Запорізької ОВА Івана Федорова, ворог двічі атакував село Новояковлівка Запорізького району. За попередньою інформацією обидва удари були нанесені ФАБами.