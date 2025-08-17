ЄС вже у вересні ухвалить 19-й ракет санкцій проти РФ, - Урсула фон дер Ляєн

Європейський Союз вже на початку вересня ухвалить 19-й пакет санкцій проти Росії.

Про це заявила глава Єврокомісії заявила Урсула фон дер Ляєн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її сумісну прес-конференцію з президентом України Володимиром Зеленським.

Вона наголосила, що допоки в Україні продовжується війна, Європа буде здійснювати дипломатичний та економічний тиск на Росію. "Ми продовжуватимемо посилювати санкції. Ми прийняли вже 18 пакетів і просуваємо підготовку 19-го пакета. Його буде ухвалено на початку вересня", - сказала Урсула фон дер Ляєн.