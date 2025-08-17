ЄС вже у вересні ухвалить 19-й ракет санкцій проти РФ, - Урсула фон дер Ляєн
Європейський Союз вже на початку вересня ухвалить 19-й пакет санкцій проти Росії.
Про це заявила глава Єврокомісії заявила Урсула фон дер Ляєн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її сумісну прес-конференцію з президентом України Володимиром Зеленським.
Вона наголосила, що допоки в Україні продовжується війна, Європа буде здійснювати дипломатичний та економічний тиск на Росію.
"Ми продовжуватимемо посилювати санкції. Ми прийняли вже 18 пакетів і просуваємо підготовку 19-го пакета. Його буде ухвалено на початку вересня", - сказала Урсула фон дер Ляєн.
Санкції проти РФ
Нагадаємо, що з початку повномасштабної війни Росії проти України, ЄС ввів вже 18-й пакет санкцій проти країни-агресора і ось вже готується 19-й.
Кілька тижнів тому уповноважений з питань санкцій Владислав Власюк повідомив, що Україна передала Брюсселю свої пропозиції щодо того, що має бути включено до нового списку обмежувальних заходів.
Крім того, вчора глава МЗС Литви Кястутіс Будріс закликав прийняти 19-й пакет санкцій, а також посилити підтримку України.