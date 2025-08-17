Неочікувані цифри: DeepState підрахував, скільки території РФ окупувала за 1010 днів
Росія за 1010 днів повномасштабної війни окупувала менш як 1% території України. За цей час під контроль ворога перейшло близько 5,8 тисячі кв. км українських земель.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DeepState.
Від 12 листопада 2022 року, коли під російською окупацією перебувало 108 651 кв. км української території, і до сьогодні ця цифра зросла до 114 493 кв. км.
Таким чином, за цей період ворог захопив 5842 кв. км, що становить 0,96% від усієї площі України у міжнародно визнаних кордонах.
DeepState зазначив, що, на жаль, окупанти мали великий успіх в перші дні повномасштабного вторгнення, проте завдяки наступальним операціям на півночі країни, в Харківській та Херсонській областях, Україні вдалося повернути велику частину.
Після 12 листопада 2022 року ворог продовжував активні наступальні дії, які з незначними перервами тривають досі. Зокрема восени тривав активний наступ росіян на Бахмут.
Ситуація на фронті
Зауважимо, що вчора, 16 серпня, Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що на Північно-Слобожанському напрямку окупанти намагалися переправити гармату вантажівкою через річку по підірваному мосту. Однак окупантам це не вдалось, бо українські бійці були оперативніші.
Нагадаємо також, що за останню добу російські війська зазнали значних втрат у боях проти України, а їх чисельність зменшилась на майже тисячу солдатів.
Водночас, як раніше писало РБК-Україна, ЗСУ успішно тримають оборону біля Добропілля Донецької області. Проте російське військове командування намагається здійснити прорив на цій ділянці фронту, для чого перекидає сили і засоби.