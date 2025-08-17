"Тиск має чинитися на агресора, а не на жертву": підсумки зустрічі "коаліції рішучих"

Західні країни підтвердили єдність і готовність посилити тиск на Росію, забезпечити гарантії безпеки для України та підтримувати її суверенітет напередодні переговорів у Вашингтоні.

Що саме партнери обговорили на зустрічі "коаліції рішучих" розповідає РБК-Україна .

Сьогодні близько 19:00 віцепрем'єр-міністр Польщі Радослав Сікорський повідомив, що зустріч Західної коаліції "рішучих до України" завершилася.

"Я наголосив, що для настання миру тиск має чинитися на агресора, а не на жертву", - запевнив він.

Президент Європейської ради Антоніу Кошта відзначив, що трансатлантична єдність є надзвичайно важливою на даний момент для досягнення сталого миру в Україні.

"Як я підкреслив під час сьогоднішньої зустрічі "коаліції рішучих", якщо не буде досягнуто угоди про припинення вогню, ЄС та США повинні посилити тиск на Росію. Суверенне право України визначати свої умови миру має бути поважане". - наголосив він.

Водночас Кошта додав, що коаліція вітає готовність Сполучених Штатів брати участь у наданні гарантій безпеки Україні для стримування майбутньої російської агресії та спільного забезпечення справедливого та тривалого миру в Україні.

Ба більше, за його словами, Європа готова зробити свій внесок.

Президент Фінляндії Александр Стуб також взяв участь у зустрічі глав держав та урядів "коаліції рішучих" на підтримку України.

"Серед країн Коаліції існує твердий консенсус щодо необхідності продовження підтримки України. Європа та Сполучені Штати продовжують зміцнювати свою спільну позицію. Ми продовжимо наші спільні зусилля з Україною, нашими європейськими колегами та Сполученими Штатами завтра у Вашингтоні", - повідомив він.

Своєю чергою прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала також відзначив, що відеоконференція "коаліції рішучих" була важливою для координації перед завтрашньою зустріччю в Білому домі.

"Ми погодилися, що негайним пріоритетом має бути припинення вбивств, і що чіткі гарантії безпеки для України з боку Сполучених Штатів та Європи будуть абсолютно необхідними для подальших переговорів", - сказав він.