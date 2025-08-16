ua en ru
Сб, 16 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

ЗСУ активно нищать ворога на Сумщині: потіснили росіян біля Олексіївки та Юнаківки

Сумська область, Субота 16 серпня 2025 20:40
UA EN RU
ЗСУ активно нищать ворога на Сумщині: потіснили росіян біля Олексіївки та Юнаківки Фото: уккраїнські воїни тиснуть на ворога (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька, Уляна Безпалько

Українські військові продовжують наступ на Північно-Слобожанському напрямку. Підрозділи просунулися вперед на відстань до 2,5 кілометрів, водночас тримаючи під вогневим контролем ключові логістичні маршрути ворога.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.

За словами військового, на Північно-Слобожанському напрямку українські воїни продовжують активні дії з метою знищення противника та звільнення українських населених пунктів.

"На відповідних ділянках просування українських підрозділів складає від 1 до 2,5 кілометрів", - зазначив Ковальов.

Водночас, як пояснив речник, з метою недопущення логістичного забезпечення, евакуації та посилення підрозділів російських окупантів у визначених локаціях утримуються зони суцільного вогневого ураження противника.

Як уточнив Ковальов, активні дії зокрема проходять у районах Олексіївки та Юнаківки Сумської області.

ЗСУ активно нищать ворога на Сумщині: потіснили росіян біля Олексіївки та Юнаківки

Ситуація на фронті

Зауважимо, що раніше сьогодні, 16 серпня, Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що на Північно-Слобожанському напрямку окупанти намагалися переправити гармату вантажівкою через річку по підірваному мосту.

Однак окупантам це не вдалось, бо українські бійці були оперативніші.

Нагадаємо також, що за останню добу російські війська зазнали значних втрат у боях проти України, а їх чисельність зменшилась на понад 1000 солдатів.

Варто відзначити, що станом на 16:00 16 серпня на фронті зафіксовано майже 70 бойових зіткнень.

За даними Генштабу України, найбільш активні бойові дії наразі тривають на кількох напрямках, що залишаються найгарячішими на лінії фронту.

Читайте РБК-Україна в Google News
Генштаб ВСУ Війна Росії проти України
Новини
"Наближає до потрібних рішень": Путін зробив цинічну заяву про зустріч з Трампом
"Наближає до потрібних рішень": Путін зробив цинічну заяву про зустріч з Трампом
Аналітика
Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія