Зеленський їде на коаліцію до Брюсселя, а потім з лідерами вирушить до Трампа

Президент України Володимир Зеленський 17 серпня їде до Брюсселя на засідання "коаліції рішучих". Після цього він разом з європейськими лідерами вирушить до США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн в X (Twitter).

Посадовиця повідомила, що сьогодні, 17 серпня, вітатиме Зеленського у Брюсселі. Разом вони візьмуть участь у засіданні "коаліції рішучих".

Президентка Єврокомісії заявила, що разом з Зеленським та європейськими лідерами зустрінеться з Трампом 18 серпня.

"На прохання президента Зеленського я завтра приєднаюся до зустрічі з президентом Трампом та іншими європейськими лідерами у Білому домі", - зазначила вона.

У Німеччині повідомили, що з Зеленським до Трампа також поїде канцлер Фрідріх Мерц. За даними видання Sky News, президента України супроводжуватиме ще й прем'єрка Італії Джорджія Мелоні.

Оновлено о 13:35

Стало відомо, що до зустрічі Зеленського і Трампа приєднаються п резидент Франції Еммануель Макрон та президент Фінляндії Александр Стубб. Також очікується участь генсека НАТО Марка Рютте.

Як повідомляється, президент США запросив європейських лідерів.

Нагадаємо, Politico повідомляло, що з Зеленським до Трампа може поїхати один з його улюблених співрозмовників серед лідерів Європи - президент Фінляндії Александр Стубб.

Варто додати, що минула зустріч Зеленського і Трампа у Білому домі завершилася словесною перепалкою. Тоді президент України достроково завершив свій візит.