Зеленський їде на коаліцію до Брюсселя, а потім з лідерами вирушить до Трампа
Президент України Володимир Зеленський 17 серпня їде до Брюсселя на засідання "коаліції рішучих". Після цього він разом з європейськими лідерами вирушить до США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн в X (Twitter).
Посадовиця повідомила, що сьогодні, 17 серпня, вітатиме Зеленського у Брюсселі. Разом вони візьмуть участь у засіданні "коаліції рішучих".
Президентка Єврокомісії заявила, що разом з Зеленським та європейськими лідерами зустрінеться з Трампом 18 серпня.
"На прохання президента Зеленського я завтра приєднаюся до зустрічі з президентом Трампом та іншими європейськими лідерами у Білому домі", - зазначила вона.
У Німеччині повідомили, що з Зеленським до Трампа також поїде канцлер Фрідріх Мерц. За даними видання Sky News, президента України супроводжуватиме ще й прем'єрка Італії Джорджія Мелоні.
Оновлено о 13:35
Стало відомо, що до зустрічі Зеленського і Трампа приєднаються президент Франції Еммануель Макрон та президент Фінляндії Александр Стубб. Також очікується участь генсека НАТО Марка Рютте.
Як повідомляється, президент США запросив європейських лідерів.
Нагадаємо, Politico повідомляло, що з Зеленським до Трампа може поїхати один з його улюблених співрозмовників серед лідерів Європи - президент Фінляндії Александр Стубб.
Варто додати, що минула зустріч Зеленського і Трампа у Білому домі завершилася словесною перепалкою. Тоді президент України достроково завершив свій візит.
Зустріч Трампа і Путіна на Алясці
У ніч на 16 серпня президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін зустрілися на Алясці. Переговори у форматі "три на три" тривали майже три години.
Після зустрічі лідери зробили коротку заяву для ЗМІ, однак журналістам не дозволили ставити запитання.
Дорогою до Вашингтона Трамп провів телефонні розмови з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами. Уже 18 серпня Зеленський прибуде до Вашингтона, щоб обговорити з американським президентом шляхи завершення війни.
Як відомо, сьогодні, 17 серпня, відбудеться засідання "коаліції рішучих".