У центрі Києва вдень лунали постріли: КМВА пояснила, що сталося

Киянам пояснили, що ті звуки вибухів та пострілів, які вони сьогодні могли чути у центрі міста були пов’язані зі зйомками фільму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської військової адміністрації.

"Сьогодні на локаціях в середмісті Києва можуть лунати звуки, схожі на постріли чи вибухи. Події повʼязані з кіновиробництвом і не несуть загроз воєнного характеру", - пояснили в КМВА.

Адміністрація попросила всіх киян та українських ветеранів й воїнів з розумінням поставитись до таких активностей.

"Мова йде про зйомки стрічки, заснованої на реальних подіях та операціях військовослужбовців ГУР, СБУ та 3-ї окремої штурмової бригади. Попри війну, країна та наші митці віддають шану воїнам, створюючи культурний продукт", - пояснили в КМВА.

За даними адміністрації, столиця є не лише центром операцій наших підрозділів, але й простором для художнього вираження реальних історій про реальні подвиги.