Зеленський про засідання "коаліції рішучих": Європа підтримує позицію України
Європейські партнери підтримують позицію України в тому, що кордони держав не мають змінюватися силою. А будь-які територіальні питання Україна буде обговорювати виключно на тристоронній зустрічі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.
За підсумками онлайн-засідання "коаліції рішучих" в Брюсселі 17 серпня Зеленський зазначив, що Європа підтримує позиції України.
"Чітка підтримка незалежності та суверенітету України. Усі погоджуються, що кордони держав не мають змінюватись силою. Усі підтримують, що ключові питання мають вирішуватись за участю України у тристоронньому форматі: Україна, США, російський керівник", - зазначив він.
Президент додав, що рішення США взяти участь у гарантіях безпеки для України можна назвати "історичним". Проте гарантії мають бути практичними та давати захист - на землі, в небі та на морі. Окрім цього, в розробці гарантій повинна брати участь Європа.
"Звісно, ми говорили, як припинити вбивства якнайшвидше. Ми напрацьовуємо спільний погляд на те, якою має стати мирна угода – дійсно чесна, швидка й така, що спрацює", - резюмував Зеленський.
У Вашингтоні буде "спекотно"
Нагадаємо, що президент Зеленський у понеділок, 18 серпня, поїде до Вашингтона для обговорення деталей завершення війни з президентом США Дональдом Трампом. Разом із Зеленським туди поїде низка європейських лідерів.
При цьому розмова в США буде дуже важкою, що вже побічно дав зрозуміти спецпосланець Трампа Стів Віткофф. Зокрема, він заявив, що під час зустрічі в Білому домі з президентом України Володимиром Зеленським буде обговорюватися так званий "обмін територіями".
Також Віткофф сказав, що Росія нібито погодилася на гарантії безпеки США для України, а також Москва законодавчо закріпить зобов'язання не нападати на європейські країни. При цьому Віткофф додав, що Кремль нібито "пішов на поступки - за його словами, РФ згодна "не окупувати всю Україну".
Виправляти ситуацію довелося державному секретарю США Марку Рубіо. Він запевнив, що Україна не готова поступатися своїми територіями, і США не тиснуть на Київ, щоб передавати всі окуповані Росією регіони. Проте Рубіо припустив, що кожна сторона угоди "повинна щось віддати та щось отримати".