Спільної зустрічі не буде? Bild дізнався, як Трамп прийматиме Зеленського і партнерів

США, Неділя 17 серпня 2025 18:37
Спільної зустрічі не буде? Bild дізнався, як Трамп прийматиме Зеленського і партнерів Фото: американський президент Дональд Трамп з українським лідером Володимиром Зеленським (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Президент США Дональд Трамп проведе зустріч сам на сам з українським президентом Володимиром Зеленським. Їх спільна зустріч з європейськими лідерами відбудеться після цього.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

За даними видання, президент США Дональд Трамп вирішив провести зустріч віч-на-віч з Зеленським, попри те, що українського лідера до Вашингтона супроводжують канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен та інші європейські політики.

Джерела видання повідомляють, що тільки після переговорів тет-а-тет між президентом України та США до них приєднаються представники ЄС і НАТО.

Загалом ще планується спільна робоча вечеря та обговорення в розширеному складі.

Варто зауважити, що останній раз зустріч Зеленського і Трампа в Білому домі закінчилася конфліктом, після якого американський президент навіть тимчасово призупинив військову допомогу Києву.

Крім Мерца і фон дер Ляйєн, у складі делегації також будуть:

  • президент Франції Емманюель Макрон,
  • прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер,
  • прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні,
  • президент Фінляндії Олександр Стубб,
  • генсек НАТО Марк Рютте.

Нагадаємо, що сьогодні, 17 серпня, український президент прибув до Брюсселя на засідання “коаліції рішучих”, а після цього разом з європейськими лідерами вирушить до США.

Варто додати, що раніше сьогодні Мерц розкрив, про що саме Зеленський і лідери Європи говоритимуть з Трампом.

