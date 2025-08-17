Спільної зустрічі не буде? Bild дізнався, як Трамп прийматиме Зеленського і партнерів

Президент США Дональд Трамп проведе зустріч сам на сам з українським президентом Володимиром Зеленським. Їх спільна зустріч з європейськими лідерами відбудеться після цього.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild .

За даними видання, президент США Дональд Трамп вирішив провести зустріч віч-на-віч з Зеленським, попри те, що українського лідера до Вашингтона супроводжують канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен та інші європейські політики.

Джерела видання повідомляють, що тільки після переговорів тет-а-тет між президентом України та США до них приєднаються представники ЄС і НАТО.

Загалом ще планується спільна робоча вечеря та обговорення в розширеному складі.

Варто зауважити, що останній раз зустріч Зеленського і Трампа в Білому домі закінчилася конфліктом, після якого американський президент навіть тимчасово призупинив військову допомогу Києву.

Крім Мерца і фон дер Ляйєн, у складі делегації також будуть: