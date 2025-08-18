Зеленский в Брюсселе и встреча "коалиции решительных": новости за выходные

Президент Владимир Зеленский в эти выходные посетил Брюссель, где встретился с европейскими лидерами и принял участие в заседании так называемой "коалиции решительных".

Подробнее о том, что произошло на выходных, - в материале РБК-Украина .

Зеленский готовится к встрече с Трампом

В воскресенье, 17 августа, украинский президент Владимир Зеленский прибыл в Брюссель на заседание "коалиции решительных". По завершению встречи он вместе с европейскими лидерами планировал отправиться в США.

Стоит добавить, что хотя изначально планировалась совместная встреча Трампа, Зеленского и европейских лидеров, сегодня днем стало известно, что Трамп сначала хочет провести встречу один на один с Зеленским.

Их совместная встреча с европейскими лидерами планируется уже после этого. Заметим, что Bild узнал, как Трамп будет принимать Зеленского и партнеров.

Встреча "коалиции решительных"

Во время встречи западные страны подтвердили единство и готовность усилить давление на Россию, обеспечить гарантии безопасности для Украины и поддерживать ее суверенитет накануне переговоров в Вашингтоне.

В отдельном материале РБК-Украина писало, что именно партнеры обсудили на встрече "коалиции решительных".

В то же время и сам президент Зеленский прокомментировал заседание "коалиции решительных".

Как известно, в конце заседания "коалиция решительных" заявила о готовности развернуть силы сдерживания в Украине после окончания войны.

ВСУ потеснили россиян возле Алексеевки и Юнаковки

Украинские военные продолжают наступление на Северо-Слобожанском направлении.

Известно, что некоторые подразделения продвинулись вперед на расстояние до 2,5 километров, одновременно держа под огневым контролем ключевые логистические маршруты врага.

В частности спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев рассказал РБК-Украина, что активные действия в частности проходят в районах Алексеевки и Юнаковки Сумской области.

В Харькове мужчина с ножом напал на работников ТЦК

В Харькове мужчина напал с ножом на правоохранителя и трех работников ТЦК, которые проводили оповещение военнообязанных по поводу мобилизационных мероприятий во время военного положения.

Во время этих мероприятий полицейский подошел к мужчине для проверки документов, но в этот момент мужчина достал нож и нанес правоохранителю удар в височную область.

В дальнейшем нападавший поочередно ударил трех сотрудников ТЦК: одного - ножом в голову и руку, второго - в голову и подключичную область, а третьего - в область туловища.

ЕС скоро примет 19-й пакет санкций против РФ

Глава Еврокомиссии заявила Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Европейский Союз уже в начале сентября примет 19-й пакет санкций против России.

Она добавила, что пока в Украине продолжается война, Европа будет осуществлять дипломатическое и экономическое давление на Россию.

Сколько территории РФ оккупировала за 1010 дней

DeepState подсчитал, сколько территории РФ оккупировала за 1010 дней. Цифры от аналитиков действительно удивляют, ведь оказалось, что за 1010 дней полномасштабной войны Россия оккупировала менее 1% территории Украины.

Хотя за это время под контроль врага перешло около 5,8 тысячи кв. км украинских земель.

В центре Киева раздавались выстрелы

Днем воскресенья в центре Киева раздавались звуки взрывов и выстрелов. Как сообщили в КГВА, все эти звуки были связаны со съемками фильма.

В администрации после этого даже обратились к киевлянам.

Россия убила ребенка в Запорожье

В результате авиаудара по селу Новояковлевка в Запорожье погиб 15-летний парень. Ранения получили его младшие брат и сестра, родители и еще двое мужчин.

По данным главы Запорожской ОГА Ивана Федорова, враг дважды атаковал село Новояковлевка Запорожского района. По предварительной информации оба удара были нанесены ФАБами.