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Испания передумала отправлять танки Leopard в Украину: в чем причина

Новина українською →
Сарагоса, Вторник 02 августа 2022 15:28
Испания передумала отправлять танки Leopard в Украину: в чем причина Фото: немецкий танк Leopard 2А4 (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Испания не будет отправлять в Украину немецкие танки Leopard, поскольку они якобы "находятся в абсолютно неблагоприятном состоянии".

Об этом сообщила министр обороны Испании Маргарита Роблес, передает РБК-Украина со ссылкой на El Mundo.

"Сегодня мы рассматриваем все возможности, но я уже могу вам сказать, что Leopard, которые много лет не использовались, невозможно отправлять в Украину, потому что они находятся в абсолютно неблагоприятном состоянии", - сказала она.

По словам Роблес, были проведены ответные испытания, в ходе которых выяснилось, что танки нельзя использовать.

"Мы не можем их предоставить, потому что это будет риск для людей", - утверждает министр.

Напомним, ранее Испания выразила готовность для переговоров о передаче Украине десяти боевых танков Leopard 2А4, находящихся на вооружении армии.

Что известно о немецких танках Leopard - читайте в материале РБК-Украина.

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