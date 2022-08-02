Испания передумала отправлять танки Leopard в Украину: в чем причина
Испания не будет отправлять в Украину немецкие танки Leopard, поскольку они якобы "находятся в абсолютно неблагоприятном состоянии".
Об этом сообщила министр обороны Испании Маргарита Роблес, передает РБК-Украина со ссылкой на El Mundo.
"Сегодня мы рассматриваем все возможности, но я уже могу вам сказать, что Leopard, которые много лет не использовались, невозможно отправлять в Украину, потому что они находятся в абсолютно неблагоприятном состоянии", - сказала она.
По словам Роблес, были проведены ответные испытания, в ходе которых выяснилось, что танки нельзя использовать.
"Мы не можем их предоставить, потому что это будет риск для людей", - утверждает министр.
Напомним, ранее Испания выразила готовность для переговоров о передаче Украине десяти боевых танков Leopard 2А4, находящихся на вооружении армии.
Что известно о немецких танках Leopard - читайте в материале РБК-Украина.