Испания передумала отправлять танки Leopard в Украину: в чем причина

Испания не будет отправлять в Украину немецкие танки Leopard, поскольку они якобы "находятся в абсолютно неблагоприятном состоянии".

Об этом сообщила министр обороны Испании Маргарита Роблес, передает РБК-Украина со ссылкой на El Mundo .

"Сегодня мы рассматриваем все возможности, но я уже могу вам сказать, что Leopard , которые много лет не использовались, невозможно отправлять в Украину , потому что они находятся в абсолютно неблагоприятном состоянии", - сказала она.

По словам Роблес , были проведены ответные испытания, в ходе которых выяснилось, что танки нельзя использовать.