ua ru
Чт, 12 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Віцеканцлер Німеччини закликав дозволити іншим країнам передавати Україні Leopard

Новость на русском →
Берлін, Четвер 12 січня 2023 15:05
Віцеканцлер Німеччини закликав дозволити іншим країнам передавати Україні Leopard Фото: міністр економіки Німеччини Роберт Хабек (wikipedia.org)
Автор: Марія Кучерявець

Німеччина не має допустити зриву поставок Україні Leopard через свою позицію. Тому Берлін має дозволити передачу українцям цих танків іншими країнами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра економіки Німеччини та віце-канцлера Роберта Хабека, якого цитує Welt.

"Є різниця між ухваленням рішення щодо себе та перешкоджанням ухваленню рішення іншими...Відповідно, Німеччина не повинна стояти на шляху, коли інші країни ухвалюють рішення про підтримку України, незалежно від того, яке рішення ухвалить Німеччина", - заявив Хабек.

Нагадаємо, вчора президент Польщі Анджей Дуда під час візиту до Львова заявив, що Варшава вирішила передати Києву "роту танків" Leopard 2, але в межах міжнародної коаліції.

Після чого стало відомо, що на тлі заяви Польщі уряд Британії також розглядає можливість надати Україні свої танки. Але з Німеччиною все складніше.

Оскільки, як повідомлялося, британські танки не змінять позиції канцлера Німеччини Олафа Шольца, оскільки він відштовхуватиметься в цьому питанні від дій США.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Берлин Військова допомога
NEWS
Росія піде ва-банк. Данілов розповів, чого чекати на річницю війни
Росія піде ва-банк. Данілов розповів, чого чекати на річницю війни
DAILY
Битва за Соледар. Що відбувається у боях під Бахмутом і як змінюється фронт на Донбасі
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Битва за Соледар. Що відбувається у боях під Бахмутом і як змінюється фронт на Донбасі